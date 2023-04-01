Bayatlamayan cevizli anne kurabiyesinin püf noktaları! Ağızda dağılıyor

Kurabiye pişirirken işinize yarayacak harika aşçılık sırları. Evde istediğiniz zaman sizler de anne kurabiyesi yapabileceksiniz. İşte bayatlamayan anne kurabiyesiyle ilgili bilmeniz gerekenler

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Bayatlamayan cevizli anne kurabiyesinin püf noktaları! Ağızda dağılıyor

Canınız kurabiye çektiğinde işinizi kolaylaştıracak harika bir kurabiye tarifi var. Ani gelen misafirlerinize şipşak hazırlayıp ikram edebilirsiniz. Dilerseniz içerisinde portakal rendesi, limon rendesi ekleyip de deneyebilirsiniz.

Haydin mutfağa.. sıcacık çayın yanına mis gibi kurabiye yapıyoruz...

Cevizli anne kurabiyesi tarifi için gerekli malzemeleri sıralayalım:

1 su bardağı sıvıyağ ve tereyağı karışımı
2 yumurta (Birinin sarısı üzerine)
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı karbonat
5 su bardağına yakın un (Kontrollü ekleyin)

Bayatlamayan cevizli anne kurabiyesinin püf noktaları! Ağızda dağılıyor - Resim : 1
Üzerine;

Yumurta sarısı
Dövülmüş ceviz
Cevizli anne kurabiyesinin yapılışına geçelim:
✔️ Karıştırma kabına yumurtayı ve şekeri ekleyip tel çırpıcıyla çırpın. Yağı, yoğurdu, karbonatı, kabartma tozunu ekleyip karıştırmaya devam edin. Azar azar un ilave ederek kulak memesi kıvamında yumuşak bir kurabiye hamuru elde edin.
✔️ Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp yuvarlayın. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin.
✔️ Üzerine fırçayla yumurta sarısı sürün.
✔️ 180 derece fırında alt üst ayardaki kızarana kadar pişirin.

Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

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