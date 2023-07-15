Kış için yufka saklama. Yazdan yapıp böyle 1 yıl boyunca saklayabilirsiniz.

Kış aylarında ev yapımı yemeklerin olmazsa olmazı olan yufkalar, doğru şekilde saklanmadığı takdirde bayatlayabilir ve kullanılamaz hale gelebilir. Bu nedenle, kışlık yufkaların nasıl saklanacağına dair birkaç ipucu vereceğiz.

Kuru Yufka Yapımında Hangi Malzemeler Kullanılır?



Kuru yufka hazırlığı için 3 temel malzeme yeterli aslında: Un, su ve tuz. Ancak yufkanın daha lezzetli olmasını istiyorsanız, listenize süt ve yumurta da ekleyebilirsiniz. Eğer bu iki malzemeyi de kullanacaksanız, 1 litre süre 4-5 adet yumurta yeterli olacaktır. Unu göz kararı azar azar ekleyerek ilerleyin. Poğaçadan biraz daha tok bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

Kuru Yufka Nasıl Yapılır?



Öncelikle sadece un, su ve tuz kullanacaksanız, üç malzemeyi de bir kaba aktarıp güzelce yoğurmanız yeterlidir.

Eğer yumurta ve süt de kullanacaksanız; Karıştırma kabına önce unu alın ve ortasını havuç gibi açın.

Bu boşluğa yumurtaları kırın ve tuzunu ekleyin. Daha sonra sütü yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlayın.

Hamur güzelce kıvam alana kadar yoğurma işlemini devam edin. Kıvam aldığında hamurun üzerini örtüp 30 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru bezelere ayırın. Sacda pişirecekseniz, bir avuç büyüklüğü yeterlidir. Eğer sacda pişirme imkanınız yoksa, ceviz büyüklüğünde ayırın ve tavaya uygun boyutlarda hazırlayın.

Temiz tezgahın üzerine un serpiştirin. Bezelerden birini tezgaha alarak önce merdane, ardından oklava yardımıyla açın. Diğer hamuru kurumaması için nemli bezle örtün.

Yufkanız istediğiniz büyüklük ve inceliğe geldikten sonra dikkatlice, yırtmadan başka bir tepsiye aktarın.

Pişirme işlemi için sac veya tavayı ısıtın. Açtığınız yufkayı sac veya tavanın içerisine alarak dikkatlice pişirin. Yufkada hava kabarcıkları oluşmaya başladığında, spatula yardımıyla çevirin.

Yufka kahverengileşmeye başladığında pişmiş demektir. Dikkatli bir şekilde örtünün üzerine yerleştirin.

Kalan hamur bezelerini de aynı şekilde açıp pişirin.

Pişirdiğiniz yufkaları sıcakken üst üste koymayın. Aksi takdirde yufkalar birbirine yapışacaktır. Bu yüzden soğuyana kadar birbirine değmeyecek şekilde dizin.

Kuru Yufka Nasıl Saklanır?

Soğuyan yufkaları temiz bir alanda örtünün üzerine serin ve 4-5 gün kurumalarını bekleyin.

Eğer yeterince kurumalarını beklemezseniz, yufkalar kısa süre içinde küflenebilir.

Kuruyan yufkaları kırmadan temiz ve kuru bir kutunun içerisine aktarın. Üzerini örterek serin ve rutubetsiz bir ortamda saklayın.

Kuru yufkaları bu şekilde ortalama 1 yıl muhafaza edebilirsiniz.

Kullanmaya karar verdiğinizde, yufkayı çıkartıp ıslatmak yeterli olacaktır.

Kuru yufkaları börek yapımında kullanabilirsiniz.

kaynak: lezzet.com.tr