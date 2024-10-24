Kırmızı Biber Mi Yoksa Yeşil Biber Mi Daha Sağlıklı? Arasında Meğer Dağlar Kadar Fark Varmış

Tüm biberler, A ve C vitaminleri açısından harika birer kaynak olsalar da, her birinin besin profili farklılık gösterir. Kırmızı biber ile yeşil biberin arasında besleyici değerleri bakımından meğer dağlar kadar fark varmış.

Kırmızı biber, yeşil bibere kıyasla 11 kat daha fazla kansere karşı koruyucu özellik gösteren beta karoten içerir. Sarı biber ise yeşil bibere göre daha yüksek C vitamini oranına sahip olmasına rağmen, A vitamini ve beta karoten seviyeleri açısından kırmızı biber kadar zengin değildir.

KIRMIZI BİBER



Tatlı bir tada sahip olan kırmızı biber, özellikle C vitamini, A vitamini (beta-karoten) ve güçlü antioksidanlar açısından zengindir. Likopen gibi bileşenleri de içerir.

İçerdiği yüksek antioksidanlar, vücutta oksidatif stres ve iltihaplanmaya karşı koruyucu bir rol oynayabilir.

YEŞİL BİBER

Kırmızı biberden biraz daha düşük kalori ve şeker içeriğine sahip olan yeşil biber, C vitamini ve çeşitli B vitaminleri bakımından iyi bir kaynaktır. Hafif acımsı bir tada sahiptir. Yeşil biberin lif içeriği daha yüksek olabilir ve bu da sindirim sağlığını destekler.

Kaynak: Haber Merkezi