Kazançları çok fazla! 7 kadın kurdu, şimdi siparişlere yetişemiyorlar

Malatya'da 7 kadının bir araya gelerek kurduğu Kadın Kooperatifi, çilek üretiminde sezonun son hasadını gerçekleştiriyor. 3 yıl önce Kale ilçesinde kurulan 3K Kale Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, 30 hektarlık alanda ürettiği çilekleri şeffaf plastik paketlerde 50 TL'ye satışa sunuyor.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre; Kiralanan 30 hektarlık bir alanda üretim yaptıklarını kaydeden 3K Kale Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkan Yardımcısı Sibel Altınok, “Yıl içerisinde bir çok defa hasadı yapılabilen albion türü çilek üretiyoruz. İlkbaharda başlayan hasat sonbahara kadar sürüyor.

Bahar aylarındaki hasatlar daha verimli olurken, bir süre ara verilen hasat sonbahara kadar devam eder. Bugünlerde hasadın sonundayız. Kalabalık bir şekilde çalışıyoruz. Çileklerimize çok fazla talep var siparişlere yetişemiyoruz. Satışlarımız perakende ve toptan şeklinde” dedi.

Üretim yaparak aile ekonomisine de katkı sunduklarını aktaran kooperatif üyesi Sevgi Altınok ise “Kooperatifimiz üç yıl önce kuruldu. Üç yıldır bölgede çilek üretimi yapıyoruz. Mayıs ayında başlayan hasat sürecimiz Kasım ayının sonuna kadar devam ediyor. Verim yüksek satışlarımız devam ediyor siparişlere yetişemiyoruz” diye konuştu.

KAYNAK : İhlas Haber Ajansı