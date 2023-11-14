Blender olmadan mercimek çorbası yapmak mümkün! Şeflerin gizli tüyosu

Herkesin evinde Blender yok! Ama üzülmeyin blender olmadan mercimek çorbası yapmak mümkün! İşte mercimek çorbasının anne usulü tarifi

Blender olmadan mercimek çorbası yapmak mümkün! Şeflerin gizli tüyosu

Mercimek çorbası, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Hem pratik hem de besleyici olan bu çorba, içerisine eklenen sebzeler ve baharatlarla farklı tatlar elde etmenize olanak sağlar. Mercimek çorbasını yapmanın en kolay yolu blender kullanarak yapmak olsa da, hiçbir işlem yapmadan da lezzetli bir mercimek çorbası yapabilirsiniz.

İşte size blender kullanmadan yapabileceğiniz en kolay mercimek çorbası tarifi:

MERCİMEK ÇORBASI YAPARKEN İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELERİN LİSTESİ

Blender olmadan mercimek çorbası yapmak mümkün! Şeflerin gizli tüyosu - Resim : 1

1 adet orta boy soğan
1 adet orta boy patates
1 adet havuç
1 su bardağı kadar kırmızı mercimek
1 yemek kaşığı salça
Sıvı yağ
Kuru nane
Kırmızı pul biber
Tuz

KOLAY MERCİMEK ÇORBASININ TARİFİ NASILDIR? İŞTE GELENEKSEL ANNE USULÜ MERCİMEK ÇORBASININ TARİFİ VE DETAYLI HAZIRLANIŞI

Soğanı, havucu ve patatesi tenceremize rendeliyoruz üzerine 1 su bardağı kadar mercimeği koyuyoruz. Ben göz kararı ayarlıyorum miktarını.
Sonra; salça, yağ ve baharatlarımızı ekliyoruz.
Kısacası tüm malzemelerimizi çiğden koyuyoruz ve üzerine 5-6 su bardağı kadar suyu ekliyoruz.
Ben suyu da göz kararı ayarlıyorum. Mercimekler biraz yumuşayana kadar kaynatıyoruz.
Mercimekler tam pişmeden, 1 avuç erişte ekliyoruz.
Erişteleri pişince, çorbanız hazır

Kaynak: nefisyemektarifleri.com

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