Yumurta taze mi bayat mı anlamak çok kolay! Paranız boşa gitmesin

Yumurta, sağlıklı bir beslenme programının temel taşlarından biridir. Yüksek protein, vitamin ve mineral içeriği ile vücut için birçok fayda sağlar. Yumurtanın içerdiği protein, kas gelişimine yardımcı olurken, mineraller kemik sağlığına katkıda bulunur. Ayrıca, yumurtanın içerdiği omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığını korumaya yardımcı olur.

Bayat yumurta tüketmek ise sağlık açısından riskli olabilir. Bayat yumurtalar, bakteri üremesi nedeniyle çeşitli enfeksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle, taze yumurta tüketmek her zaman daha güvenlidir.

YUMURTANIN TAZE OLUP OLMADIĞINI ANLAMANIN YOLU

yemek.com sitesinde yer alan içerikte; Yumurtayla ilgili herkesin bilmesi gereken bilgilere yer verildi. Bu bilgiler arasında en etkili yöntem su yöntemi.

SU TESTİ NASIL YAPILIR?

Bu test için yumurtaları koyabileceğiniz büyüklükte bir bardağı soğuk suyla doldurun.

* Eğer aradaki farkı çok daha net görmek istiyorsanız suyun içine 1 çay kaşığı kadar tuz ilave edip karıştırabilir, suyun yoğunluğunu artırabilirsiniz.

Suyun içine tazeliğini test etmek istediğiniz yumurtayı bırakın.

Eğer yumurta bardağın dibine batıyorsa taze demektir. Eğer su yüzeyine çıkıyorsa yumurtanız bayat demektir. Eğer yumurta bardaktaki suyun ortalarında bir yerlerde kalıyorsa son kullanma tarihi yaklaşmış demektir, aklınızda bulunsun.