Araç sahiplerini üzecek haber! İşte 2024'te ödenecek MTV ödemeleri

Önümüzdeki yıl araç sahiplerinin ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeyeceği merak ediliyordu. Ödenecek rakamlar belli oldu. Araç sahipleri çok üzülecek

Araç sahiplerini üzecek haber! İşte 2024'te ödenecek MTV ödemeleri

Milli gazete'de yer alan haberde; Araç sahiplerini üzecek zamla ilgili detaylara yer verildi. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 2024 yılında yapılacak yeniden değerlendirme oranı kesinleşti. 2024’te vergi, harç ve cezalar yüzde 58,46 yükselecek.

ARAÇ SAHİPLERİNİN CEBİ YANACAK

Peş peşe gelen akaryakıt zamlarının ardından şimdi de MTV oranlarına zam geliyor.

İşte araçlara göre 2024 yılı için MTV oranları:

0-1300 motor

Matrahı 114 bin 000 liraya kadar

1-3 yaş - 2.120 TL'den 3359 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1479 TL'den 2343 TL'ye çıktı

Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası

1-3 yaş - 2330 TL'den 3692 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1626 TL'den 2576 TL'ye çıktı

Matrahı 199.700 lira ve üstü

1-3 yaş - 2545 TL'den 4032 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1773 TL'den 2809 TL'ye çıktı

1301-1600 motor

Araç sahiplerini üzecek haber! İşte 2024'te ödenecek MTV ödemeleri - Resim : 1

Matrahı 114.000 liraya kadar

1-3 yaş - 3693 TL'den 5572 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 2769 TL'den 4387 TL'ye çıktı

1301-1600 cc

Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası

1-3 yaş - 4066 TL'den 6442 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 3049 TL'den 4831 TL'ye çıktı

1301-1600 cc

Matrahı 199.700 lira ve üstü

1-3 yaş - 4434 TL'den 7026 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 3325 TL'den 5268 TL'ye çıktı

1601-1800 cc

Matrahı 285.800’ü aşmayanlar

1-3 yaş - 7178 TL'den 11.374 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 5613 TL'den TL'ye çıktı

Matrahı 285.800’ü aşanlar

1-3 yaş - 7834 TL'den 12413 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 6120 TL'den 9697 TL'ye çıktı

1801-2000 cc
Matrahı 285.800 lira

1-3 yaş - 9048 TL'den 14337 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 6968 TL'den 11041 TL'ye çıktı

Matrahı 285.800 lira ve üstü

1-3 yaş - 11.311 TL'den 17923 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 9.505 TL'den 15061 TL'ye çıktı

2001 - 2500 cc


Matrahı 356.900 lira

1-3 yaş - 16.967 TL'den 26.885 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 12.319 TL'den 19.520 TL'ye çıktı

Matrahı 356.900 lira ve üstü

1-3 yaş - 18.512 TL'den 29.334 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 13.436 TL'den 21.290 TL'ye çıktı

2501 - 3000 cc

Araç sahiplerini üzecek haber! İşte 2024'te ödenecek MTV ödemeleri - Resim : 2
Matrahı 714.300 lira

1-3 yaş - 23.658 TL'den 37.488 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 20.583 TL'den 32.615 TL'ye çıktı

Matrahı 714.300 lira ve üstü

1-3 yaş - 25.812 TL'den 40.901 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 22.453 TL'den 35.579 TL'ye çıktı

4001 cc ve yukarısı


Matrahı 1.357.700 lirayı aşmayan

1-3 yaş - 92.725 TL'den 146.932 TL'ye çıktı

Matrahı 1.357.700 lirayı aşan

1-3 yaş - 101.153 TL'den 160.287 TL'ye çıktı

7-11 yaş

0-1300 cc

2023 MTV: 826 Lira
2024 MTV: 1308 Lira

1301-1600 cc

2023 MTV: 1606 Lira
2024 MTV: 2544 Lira

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