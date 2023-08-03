Kavurucu sıcaklarda serinleten ferahlık... Yapılışı ve tarifi oldukça basit dövme çorbası!

Yaz aylarında isteğe bağlı buzlu servis edilen dövme çorbası, insanları hem serinletiyor hem lezzetli tadıyla damakları şenlendiriyor.

Dövme çorbası, tam buğday, nohut ve yoğurttan yapılmaktadır. Bu nedenle protein, karbonhidrat, lif ve kalsiyum gibi önemli besinleri içermektedir. Dövme çorbası, ayrıca vitamin ve mineraller açısından da zengindir.

İşte dövme çorbası için gerekli malzemeler;

- 1 su bardağı dövme buğday,

- 1 su bardağı nohut,

- 1 kase yoğurt,

- 1 yemek kaşığı un,

- 1 adet yumurta,

- 1 çay kaşığı tuz,

- 1/2 çay kaşığı karabiber,

- 1/4 çay kaşığı pul biber,

- 1/4 çay kaşığı nane,

- 1/4 çay kaşığı kekik,

Dövme çorbasının yapılışı:

1- Dövme buğday ve nohutu ayrı ayrı yıkayın,

2 - Nohutu bir tencereye koyun ve üzerine 3 su bardağı su ekleyin,

3 - Nohutu orta ateşte haşlayın,

4 - Dövme buğdayı nohut suyuna ekleyin,

5 - Dövme buğday ve nohutu yumuşayana kadar pişirin,

6 - Yoğurt, un, yumurta, tuz, karabiber, nane, kekik ve pul biberi bir kasede karıştırın,

7 - Dövme buğday ve nohut piştikten sonra yoğurt karışımını ekleyin,

8- Çorbayı karıştırın ve kaynatın,

9 - Çorbayı ocaktan alın ve sıcak olarak servis edin.

Dövme çorbası, isteğe göre üzerine nane ve pul biber serpilerek soğuk servis edilebilir.

Kaynak: Gerçek Gündem