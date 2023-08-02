Sadece bu yöntemi kullandığınızda hamam böceğini kökünden kurutacaksınız

Hamam böcekleri, evlerde sıkça karşılaşılan haşere türlerinden biridir. Sıcak ve nemli ortamlarda yaşamayı tercih eden bu böcekler, özellikle yaz aylarında evlerimize misafir olurlar. Peki, hamam böcekleri eve neden gelir?

Hamam böcekleri, evlerimize gıda ve su kaynakları arayışıyla girerler. Yemek artıkları, açıkta bırakılan yiyecekler ve su birikintileri, hamam böceklerinin en çok ilgisini çeken şeylerdir. Bunun yanı sıra, evlerdeki nemli ve karanlık alanlar da hamam böceklerinin yaşam alanı olarak tercih edilir.

Hamam böcekleri, evlerimizde bulunmalarının yanı sıra, sağlık açısından da ciddi sorunlara neden olabilirler. Hamam böcekleri, insanlara mikrop ve bakteri bulaştırabilirler. Ayrıca, hamam böceklerinin dışkısı ve salyası da insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Peki, hamam böcekleriyle nasıl mücadele edebiliriz?

Kış aylarında pek görülmeyen ama yaz ayı geldiğinde de ortalıktan bir türlü gitmek bilmeyen hamam böcekleri, evlere çok fazla girdiği için rahatsızlık yaratıyor. Kanalizasyon borularında çok fazla dolaşmalarından kaynaklı olarak bu hayvanların evlerde dolaşması, mikrop yayma ihtimali nedeniyle de insanları ürkütüyor. Evinizde ne yaparsanız yapın bir türlü hamam böceğinden kurtulamadıysanız, bir de doğal karışım yöntemlerini deneyebilirsiniz.

Size iki yöntem sunacağız. Bu yöntemlerle hamam böceğini kökünden kurutacaksınız. Malzemeleri hazırlayın ve hemen başlayalım!

HAMAM BÖCEĞİNİ KÖKÜNDEN KURUTACAKSINIZ

Gerekli malzemeler:

1 litre su

1 çay bardağı sirke

10 damla lavanta yağı

Bir tencereye su koyup kaynatın. Kaynayan suyun içerisine sirke ilave edip karıştırın. Ardından karışıma lavanta yağı ekleyip bir kez daha karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı sprey şişesine alın hamam böceklerinin olduğu bölgeye püskürtün. Bu karışım hamam böceklerini öldürmez ama kokusu nedeniyle hamam böceklerini evinizden hemen uzaklaştırır.

Bir başka karışım da şöyle:

1 çay bardağı sıvı deterjan

1 çay bardağı su

1 çay bardağı bulaşık deterjanı

1 çay bardağı alkol

10 damla lavanta yağı

Tüm malzemeleri bir kabın içinde birleştirip püskürtme şişesine koyun. Ardından hamam böceği olan bölgeye karışımı püskürtün. Karışım kuruyana kadar böceklerle temas etmesine izin vermeyin. Karışımı suyla durulayın ve yüzeyleri temiz bir bezle silin. Bu hamam böceği öldürmeyecek ama evinizden kovacaktır.

Hamam böceğini yok etmek için Posta'da yer alan bir habere göre de su kaynaklarını kesmelisiniz. Hamam böcekleri suya bağımlıdır. Bu böcekler yaklaşık 1 ay besinsiz bir şekilde yaşayabilir. Ancak susuz kaldıklarında 1 hafta içerisinde ölür. Bu yüzden evinizde bulunan tüm su sızıntılarını en kısa sürede tamir edin. Özellikle tatile giderken su vanalarını kapatmayı ihmal etmeyin.

Sabah'ta yer alan habere göre de soğan ve karbonat aradığınız çözüm olabilir. Bir adet soğanı rendeleyip 1 yemek kaşığı karbonat ile karıştırın. Hamam böceklerinin çıktığı noktaları tespit ederek bu noktalara sürün. Kısa süre içerisinde tüm hamam böceklerinin kaybolduğunu fark edeceksiniz. Tüm haşerelerin yok olduğundan emin olduktan sonra ise tüm evi baştan sona temizlemeye özen gösterin.

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