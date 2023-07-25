Kanal D'nin en iddialı dizisiydi! Artık yeni sezonda olmayacak.. Final kararı verildi

Nurgül Yeşilçay ve Selim Bayraktarı'ı buluşturan, Kanal D'nin sezona iddialı başlayan dizisi 'Veda Mektubu' hakkında final kararı çıktı.

Kanal D'nin en iddialı dizisiydi! Artık yeni sezonda olmayacak.. Final kararı verildi

Kanal D ekranlarında yayımlanan dizilerden peş peşe final haberleri gelmeye devam ediyor. Nurgül Yeşilçay'ı yeniden ekrana döndüren dizi için de final kararı çıktı.

turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alan habere göre; Kanal D'de ilk bölümü 27 Şubat 2023'te yayınlanan, başrolünü Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Bennu Yıldırımlar, Emre Kıvılcım ve Rabia Öztürk'ün paylaştığı, Most Production imzalı 'Veda Mektubu' hakkında nihai karar verildi.

Sezona iddialı başlayan 'Veda Mektubu' dizisi hakkında bir süredir final yapıp yapmayacağı tartışmaları devam ediyordu. Son olarak, dizinin 4 bölüm daha uzatılmasına karar verilmişti. Projenin yeniden uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili son karar yapım şirketi ve kanal tarafından verildi.

VEDA MEKTUBU'NUN FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU


Yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme adlığı 'Veda Mektubu'nun reyting ortalaması ne yapımcının ne de kanalın yüzünü güldürdü. Total'de 3, AB'de 5, ABC1'de ise sadece 4 kez ilk 5'te yer alan 'Veda Mektubu' uzatmalarında da istenilen başarıyı elde edemedi.

Bu akşam, 20. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan 'Veda Mektubu', 21 Ağustos Pazartesi akşamı 24. bölümüyle son kez izleyici karşısına çıkacak.

Derleme: gercekgundem.com - haber merkezi

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