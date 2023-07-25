Ispanağı ziyan etmeyin. Ispanak meğer bu teknikle pişirilirse lezzetli oluyormuş...

Ispanak yemeği, Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biridir. Hem lezzetli hem de sağlıklı olan bu yemek, özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alır.

Ispanak, A vitamini, demir, kalsiyum ve lif açısından zengin bir sebzedir. Bu nedenle, düzenli olarak tüketildiğinde vücudumuzun ihtiyaç duyduğu birçok besin ögesini karşılar. Ispanak yemeği ise, bu besin değerlerinin korunmasını sağlayarak, sağlıklı bir beslenme için önemli bir alternatif sunar.

Ispanak yemeği yapmak oldukça kolaydır. Haberturk.com adresinde lezzetli Ispanak yemeğinin tarifi paylaşıldı. İşte o tarif

Ispanak Yemeği Tarifi Malzemeleri:

Yarım kilo ıspanak

100 gram kıyma

1 orta boy soğan 1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1/2 çay bardağı pirinç

1 yemek kaşığı salça

Tuz ve karabiber

1 Çay bardağı su

Ispanak Yemeği Tarifi Hazırlanması:

Ispanaklar ayıklanır, yıkanır ve doğranarak hazır hale getirilir. (Elle parçalanarak yapılırsa vitamin değeri gitmemesi açısından uygundur)

Bir tencerede tereyağı ve zeytinyağı konularak üzerine doğranmış soğanlar eklenir.

Soğanlar sotelendikten sonra kıyma eklenerek kıyma iyice kavrulur ve salça ilave edilip karıştırılarak kavurmaya devam edilir.

Sonra ıspanaklar ilave edilerek biraz karıştırılır.

Ispanakların sönmesi sağlanır.

Üzerine; pirinç, sıcak su, tuz ve karabiber eklenerek pişmesi için bırakılır.

Pişen ıspanak yemeği servise hazırdır.

Afiyet olsun

derleme: gercekgundem.com