Kabuklarını çöpe atmayın! Balla karıştırıp içilirse o derdi önlüyor

Ulusalpost.com sitesinde yer alan bir içerikte; Ayva kabuklarının bilinmeyen faydaları sıralandı. Genelde ayva yedikten sonra kabuklarını atarız. Oysa atmamak gerekiyormuş. 1 adet ayvanın kabuğunu kaynatın ve balla karıştırıp için! Bakın ne oluyor?

Ayva kabuğu, sağlığa birçok fayda sağlayan doğal bir bileşendir. Ayva kabuğunu kaynatıp balla karıştırmak, vücuda birçok fayda sağlayabilir.

Ayva kabuğu, yüksek miktarda lif, C vitamini ve antioksidanlar içerir. Kaynatıldığında, bu bileşenler suya geçer ve suyun içindeki besin değeri artar. Balla karıştırıldığında ise, tatlandırıcı olarak kullanılır ve aynı zamanda antioksidanlar bakımından zengin olan balın faydalarından da yararlanılır.

Ayva kabuğunun kaynatılması, sindirim sistemi sağlığına yardımcı olabilir. Lif bakımından zengin olduğu için, kabızlık gibi sindirim sorunlarını önleyebilir. Ayrıca, C vitamini bakımından zengin olduğu için, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlayabilir.

Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerin neden olduğu hasarı önleyerek, hücrelerin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Ayva kabuğu kaynatılıp balla karıştırıldığında, vücuda yüksek miktarda antioksidan alınır ve bu da hücrelerin daha sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Ayva kabuğu çayı nasıl demlenir?

Mynet.com sitesinde yer alan bir içerikte; Ayva kabuğu çayı için gerekli malzeme listesi ve tarif paylaşıldı.

Ayva kabukları (Bir adet ayvanın kabuğu bir fincan ayva kabuğu çayı için yeterli olacaktır.)

Arzuya göre karanfil

Arzuya göre kakule veya tarçın

Arzuya göre elma kabuğu ve ıhlamur çiçeği

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Ayva kabuğu çayı tarifi şu şekildedir:

Bir fincan taze ve temiz içme suyu bir cezvede kaynatılır.

Ayva kabukları, elma kabukları, tercihe göre eklenecek olan kakule ve ıhlamur çiçekleri kaynatılmış olan temiz içme suyunun içine atılır.

Ağzı kapatılarak on ya da en fazla on beş dakika bekletilir. Bu şekilde demlenmeye bırakılır.

Bir süzgeç yardımı ile süzülür.

Daha tatlı bir çay elde etmek istenirse hazırlanan çaya bal da eklenebilir.