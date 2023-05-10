Makarnaya lezzet katıyormuş! Eklendiğinde makarnanın lezzetini katlıyor

Makarna pişirirken hazır sosları da kullanmamak gerekiyor. Tarifsiteniz.com'da aktarılanlara göre; Makarna için ev yapımı sos tarifini kullanmak gerekiyor. Marketlerde satılan hazır soslar faydalı olmadığı gibi hem de evde yapılan soslardan daha lezzetsiz.

PEKİ MAKARNA SOSU NASIL HAZIRLANIR?

Kendi yaptığınız soslar çok daha lezzetli olmaktadır. Evde kendi makarna sosunuzu yapabilirsiniz. Yapmanız gerekenler aslında hiçte zor değil.

İşte makarna sosu yaparken bilmeniz gerekenler;

yarım paket ince makarna

– 2 tavuk budu

– 1 kutu krema

– 1 yemek kaşığı pesto sosu

– 1 yemek kaşığı zeytinyağı

– 3–4 diş sarımsak

– karabiber, tuz, bolca parmesan peyniri

MAKARNA SOSUNUN TARİFİ

*Taze fesleğeni, zeytinyağı ve sarımsakla karıştırın.

*Evde bulunan peynirlerden ekleyin ve çırpıcıdan geçirin.

*karışıma isteğinize göre varsa çam fıstığı yoksa ceviz ve tuz ekleyebilirsiniz.

*Tavukları bir tencerenin içine yerleştirin. 4 su bardağı su koyup haşlayın.

*Sonra tencereden çıkarıp soğutun ve tavuğu küçük küçük parçalara ayırın. Tavuğu kaynattığınız suyun içine yarım paket makarnayı ekleyin ve haşlayın. Süzün ve bir kenara alın.



*Sos tenceresinde zeytinyağını koyun. Sarımsakları ince ince doğrayın Ve zeytinyağında kokusunu çıkarana kadar çevirin. Üstüne tavuk parçalarını ekleyin ve üstüne kremayı boşaltın. Karıştırarak kıvam almasını sağlayın.

*İçine 3–4 yemek kaşığı makarnayı haşladığınız sudan koyun. Sonra pesto sosunu, karabiberi, tuzu ekleyin. Sosu iyice karıştırın. Ocağın altını söndürün. Makarnayı sosa ekleyin her yere temas etmesini sağlayın.

Servis ederken makarnayı tabağa koyun. Üstüne bol parmesan veya kaşar ekleyin. Üstüne taze çekilmiş karabiberle servis yapın.

İşte yapmanız gerekenler bu kadar.. Bu şekilde yapılan makarna sosları çok daha lezzetli oluyor. Hem lezzetli hem çok sağlıklı..