Kanal D seyircilerini üzen gelişme! Sevilen dizide ekran arası... İclal Aydın'ın romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi sezon finali yapacak. Salı akşamları ekrana gelen dizi en çok sevilen ve en çok izlenen diziler arasında yer alıyor.

TRT1 dizisini tahtından etmişti!

TRT1 ekranlarında yayımlanan Ezgi Mola, Merve Dizdar gibi isimlerin başrollerindeki Masumlar Apartmanı dizisi ''Üç Kız Kardeş'' dizisinin reyting başarısına dayanamamış ve veda etmek zorunda kalmıştı. Üç Kız Kardeş dizisi şimdi ekran arası veriyor.

Üç Kız Kardeş dizisinden bir iyi bir kötü haber! Seyirciler hiç beklemiyordu - Kanal D ekranlarında yayımlanan Üç Kız Kardeş dizisinin final yapacağı öne sürülmüştü. Bu iddia dizinin hayranlarını çok üzmüştü. Kanal D yönetimi iddiaları yalanladı. Gelen bilgiye göre Üç Kız Kardeş dizisi final yapmayacak.

Kanal D yönetimi diziye gelecek sezon içinde devam kararı verdi. Dizi haziran öncesinde sezon finali yapacak. Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncuları set arası verecek. Ağustos ayında Üç Kız Kardeş'in yeniden çekimleri başlayacak. Eylül ayında ise yeni bölümlerin başlaması bekleniyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ'E TAZE KAN



Öte yandan Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Üç Kız Kardeş dizisine yeni bir oyuncu daha dahil oldu. Gökberk Demirci bu akşam Kartal karakteriyle "Üç Kız Kardeş" dizisine katılıyor.

Gökberk Demirci bu akşam ekrana “Üç Kız Kardeş” dizisiyle dönüyor. Ünlü oyuncu “Kartal” rolüyle hikâyedeki yerini alacak. 53. bölümde sezon finali yapacak olan dizi, Kartal’ın da gelişiyle yine heyecanlı anlara sahne olacak. Gökberk Demirci’ye sevgilisi Özge Yağız da destek verdi.

Güzel oyuncu, sevgilisinin Kanal D’de ekrana gelen dizideki tanıtım videosunu yayınladı ve “Yeni yolculuğun uğur getirsin sevdiceğim. Biz bu akşam ekran başındayız” mesajını paylaştı.