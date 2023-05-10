Halk TV alarma geçti! Ünlü ekran yüzüne yakalama kararı çıkarılmıştı...

Akşam saatlerinde Halk TV sunucusu Şule Aydın'a yakalama kararı çıkarılmıştı. Bu gelişmenin ardından detaylar belli oldu..

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Halk TV alarma geçti! Ünlü ekran yüzüne yakalama kararı çıkarılmıştı...

Gerçek Gündem sayfalarında da Şule Aydın hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bilgisini paylaşmıştık. Yakalama kararı sonrası medya dünyası ve Halk TV alarma geçti.

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 ŞULE AYDIN HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARININ GEREKÇESİ

Halk TV avukatları ve Şule Aydın'ın avukatları çıkarılan yakalama kararı sonrası alarma geçti. Şule Aydın hakkında ise bazı haber sitelerinde tutuklanacağına yönelik haberler yayımlandı.

TUTUKLAMA YOK

Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre; Şule Aydın hakkında herhangi bir tutuklama kararı yok. Sadece ifadesinin alınması için gözaltı kararı var.

Halk TV alarma geçti! Ünlü ekran yüzüne yakalama kararı çıkarılmıştı... - Resim : 2

YOUTUBE YAYINLARI DİKKAT ÇEKİYORDU

Şule Aydın'ın youtube üzerinden yaptığı yayınlar da dikkat çekiyor ve iktidar kanadında rahatsızlık yaratıyordu.

Özellikle oluşturduğu videolarda ağır bir dil kullanan Şule Aydın zaman zaman sosyal medyada trollerin de hedefi haline geliyordu. 

YAKALAMA KARARINI İLK O DUYURMUŞTU

Öte yandan yakalama kararını ilk Şule Aydın şu sözlerle duyurmuştu.

"Polis aradı ve yakalama kararınız var dedi. Bahaneye ihtiyaçları yoktu ama ayıp olmasın element uyduralım demişler ve sağ olsunlar gerekçe olarak cumhurbaşkanına hakaret dediler. Ne diyordu az önce Erdoğan: Önüne geleni tehdit edenlere izin vermeyin! Bu arada panik yok şimdilik ifade vereceğim sadece, akşam yayınıma çıkacağım biraz beklesinler :)"

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Halk TV alarma geçti! Ünlü ekran yüzüne yakalama kararı çıkarılmıştı... Halk TV alarma geçti! Ünlü ekran yüzüne yakalama kararı çıkarılmıştı...
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