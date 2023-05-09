Gazeteci Şule Aydın hakkında yakalama kararı

Gazeteci Şule Aydın, cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarıldığını ve ifadeye çağrıldığını duyurdu.

Gazeteci Şule Aydın hakkında yakalama kararı

Halk TV'de yayınlanan "Kayda Geçsin" programının sunucusu gazeteci Şule Aydın, hakkında yakalama kararı olduğunu açıkladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Şule Aydın, "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla ifadeye çağrıldığını belirtti.

Aydın, paylaşımında "Polis aradı ve yakalama kararınız var dedi. Bahaneye ihtiyaçları yoktu ama ayıp olmasın element uyduralım demişler ve sağ olsunlar gerekçe olarak cumhurbaşkanına hakaret dediler. Ne diyordu az önce Erdoğan: Önüne geleni tehdit edenlere izin vermeyin! Bu arada panik yok şimdilik ifade vereceğim sadece, akşam yayınıma çıkacağım biraz beklesinler :)" ifadelerine yer verdi.

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