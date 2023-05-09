ODTÜ'de her yıl düzenlenen ‘Uluslararası Bahar Şenliği’ iptal edildi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) her sene öğrenciler tarafından düzenlenen ‘Uluslararası Bahar Şenliği' rektör Verşan Kök tarafından iptal edildi.

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ODTÜ'de her yıl düzenlenen ‘Uluslararası Bahar Şenliği’ iptal edildi

ODTÜ'de her sene öğrenciler tarafından bahar şenliği düzenleniyor. Bu yıl, 35'incisi düzenlenmesi planlanan şenlikler okul yönetimi tarafından iptal edildi. Öğrenciler, yasağın kaldırılması için protestoda.

Diken'de yer alan haberde, şenliği düzenleyen ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu’nun açıklamasına göre topluluk, şenlikle ilgili hazırlık ve planlarını aktarmak için rektörlükle ve okulun sağlık kültür spor daire başkanlığıyla görüşmek istedi. Okul yönetimi, topluluğun kendilerine ulaşması üzerine şenliğin yapılmayacağını dile getirdi. Buna gerekçe olarak da 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler gösterildi.

Topluluk, depremin yaşattığı acıların farkında olduklarını, bu nedenle deprem bölgesindeki esnafların ve bağış toplayabilecek kurumların şenlikte yer alması gibi planlarının olduğunu belirtti. Şenliğin deprem bölgesiyle dayanışma içerisinde düzenlenmesi hedefleniyor.

Öğrenciler, şenliğin iptal edilmesi nedeniyle yaklaşık 10 gündür protesto düzenliyor. Düzenlenen protestolarda “Şenlik ODTÜ’nün, ODTÜ bizimdir”, “Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz”, “Boyun eğme, şenliğe sahip çık” ve “Verşan’ın gidişi şenlikle kutlanır” yazılı dövizler taşındı, sloganlar atıldı.ü<

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