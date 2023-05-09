Vedat Milor'dan baklava sunumuna tepki: Ustalık eseri bir baklavayı katletmek kolay bir iş değil

Gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medyada paylaşılan BİR baklava sunumu videosunu Twitter'dan alıntıladı.

Çatal bıçak şovuyla havuç dilimi baklavaya dondurma konulan sunuma kızan Milor, "Basit gözükebilir ama aldanmayın. Ustalık eseri bir baklavayı katletmek kolay bir iş değil. Alkışı kesinlikle hak etti!" diye tepki gösterdi.