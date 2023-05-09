Soma’da maden ocağında göçük: 5 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde Darkale bölgesinde bulunan bir yer üstü maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte 5 işçi toprak altında kaldı.

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Soma’da maden ocağında göçük: 5 yaralı

Manisa’nın Soma ilçesinde bir yer üstü maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 5 işçi yaralandı. Göçük altından kurtarılan işçiler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Manisa'nın Soma ilçesi Darkale bölgesinde bulunan bir yer üstü maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte 5 işçi toprak altında kaldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Toprak altında kalan işçilerden 4’ü diğer işçiler ve iş makineleri yardımıyla çıkarılırken, 1’i de itfaiye ekiplerince çıkarılarak Soma Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan 3'ünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, 2'sinin durumunun ise ağır olduğu belirtildi. Yaralı işçilerin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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Maden işçi
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