Kabukları atmaya son verin! Çok şaşırtıcı bir etkisi daha ortaya çıktı

Elma kabuklarını derhal çöpe atmaktan vazgeçmelisiniz

Kabukları atmaya son verin! Çok şaşırtıcı bir etkisi daha ortaya çıktı

Elma kabukları, genellikle çöpe atılan bir gıda atığıdır. Ancak, elma kabukları birçok yemek ve içecek tarifinde kullanılabilir. İşte elma kabuklarından yapabileceğiniz birkaç şey:

1. Elmalı Çay: Elma kabuklarını kaynar suya ekleyerek, elmalı çay yapabilirsiniz. Elmalı çay, hem lezzetli hem de sağlıklıdır.

2. Elmalı Sirke: Elma kabuklarını sirke yapmak için kullanabilirsiniz. Sirke, yemeklerde ve salatalarda kullanılabilir.

3. Elmalı Kompot: Elma kabuklarını şeker ve su ile kaynatın ve elmalı kompot yapın. Elmalı kompot, hem lezzetli hem de sağlıklı bir atıştırmalıktır.

Kabukları atmaya son verin! Çok şaşırtıcı bir etkisi daha ortaya çıktı - Resim : 1

4. Elmalı Turta: Elma kabuklarını, elmalı turta yaparken kullanabilirsiniz. Elma kabukları, turtanın lezzetini artırır.

5. Elmalı Reçel: Elma kabuklarını, elmalı reçel yaparken kullanabilirsiniz. Elmalı reçel, kahvaltılarda veya atıştırmalıklarda kullanılabilir.

6. Elmalı Smoothie: Elma kabuklarını, smoothie yaparken kullanabilirsiniz. Elmalı smoothie, hem lezzetli hem de sağlıklıdır.

Elma kabukları, lezzetli ve sağlıklı birçok yemek ve içecek tarifinde kullanılabilir. Bu nedenle, elma kabuklarını çöpe atmak yerine, farklı tariflerde kullanarak değerlendirebilirsiniz.

Elma kabuğu elmanın içine nazaran daha çok antioksidana sahip. Şeker hastalığına karşı hem bir koruyucu hem de içindeki pektin sayesinde şekeri düşürücü etkisi bulunuyor. Ayrıca kolesterolü de düşürücü bir etkiye sahip. Bol posa içeriği sayesinde iştahı düşürür. - 

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