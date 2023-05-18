TRT1'den flaş atak! Alparslan Büyük Selçuklu dizisine 2 yeni oyuncu

Alparslan Büyük Selçuklu dizisine 2 güzel oyuncu katıldı

TRT1'den flaş atak! Alparslan Büyük Selçuklu dizisine 2 yeni oyuncu

TRT1 ekranlarında yayımlaman Alparslan Büyük Selçuklu dizisi pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ederken dizinin kadrosuna 2 yeni oyuncu daha katıldı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Akli Film imzalı dizinin 60. bölümde sezon tatiline çıkması planlanıyor. Barış Arduç‘un yeni sezonda kadrosunda olmayacağı konuşulan diziye 2 yeni oyuncu katıldı. Deniz Çatalbaş diziye 57. bölümde kadın savaşçı olarak katılıyor. Çatalbaş, Diyojen’in (Sarp Levendoğlu) sağ kolu Iraz Komutan rolüne hayat verecek. Güzel oyuncu ayrıca TRT’nin geçen günlerde yayın hayatına başlayan dijital kanalı tabii‘nin iddialı dizilerinden Hür’de de başrol oyuncuları arasında yer alıyor.

TRT1'den flaş atak! Alparslan Büyük Selçuklu dizisine 2 yeni oyuncu - Resim : 1

İkinci sezon finali öncesi diziye bir güzel oyuncu daha katıldı. Başarılı oyuncu Aslıhan Karalar, “Alparslan Büyük Selçuklu” dizisine Ermeni Prenses rolüyle katılıyor.

 YENİ OYUNCULAR DAHİL OLACAK

Öte yandan Eylül ayında yayımlanacak yeni bölümlerde yeni oyuncuların da diziye dahil olması bekleniyor. Seyirciler merakla katılacak yeni oyuncuları bekliyorlar. 

Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarihî ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. 

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