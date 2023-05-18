Kanal D dizisi final yapıyor! Ekrandan apar topar çekildi

Kanal D ekranlarında yayımlanan Kraliçe dizisi apar topar final yapıyor

Kanal D dizisi final yapıyor! Ekrandan apar topar çekildi

Ekrandan peş peşe final haberleri gelmeye devam ediyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı haberde; Kanal D ekranlarında yayımlanan bir dizinin daha final yapacağı öğrenildi.

KRALİÇE DİZİSİ FİNAL YAPACAK

Kanal D reytinglerde beklentiyi karşılamayan bir dizisini bitirdi. Kanal D yeni sezonda Yargı, Üç Kız Kardeş ve Arka Sokaklar‘ın yanı sıra “Dilek Taşı” ile diğer yeni projelerini dizi seyircisiyle buluşturacak. “Dönence” ve “Sosyete Doktoru” gibi yaz projeleri arasında çok izlenen diziler de ekranda kalacak. “Camdaki Kız” dizisi 82. bölümde bitecek olan Kanal D, sezon sonuna haftalar kala bir final kararı aldı.

Kanal D dizisi final yapıyor! Ekrandan apar topar çekildi - Resim : 1

Kanal D, ilk bölümünden itibaren düşük reytingler alan “Kraliçe” dizisini bitirme kararı aldı. Mednova imzalı dizinin sezon sonuna kadar ekranda kalma planından vazgeçildi. Büyük umutlarla başlanan dizinin 11. bölümde ekran macerası son bulacak.

 Kraliçe dizisi büyük umutlarla başlamıştı. Ancak kanal umduğunu bulamadı. Kanal D yönetimi yaz dizilerine ağırlık vermek istiyor.

Gelecek sezonda ise Yargı dizisi ve Üç Kız Kardeş dizisinin kadrosuna yeni oyuncular dahil olacak. Kanal D yönetimi Kraliçe dizisine ise şans tanımak istemedi. Bu durum Kraliçe dizisinin hayranlarını derinden üzdü..

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