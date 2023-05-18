Tarhana çorbası böyle pişirilirse dibi asla tutmuyor ve topaklanmıyor

Tarhana çorbası pişirirken bilmeniz gereken lezzet sırrı

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Tarhana çorbası böyle pişirilirse dibi asla tutmuyor ve topaklanmıyor

Tarhana çorbası böyle pişirilirse dibi asla tutmuyor ve topaklanmıyor - Tarhana çorbası pişirirken bilmeniz gereken tüyo;

Tarhana, Türk mutfağının geleneksel bir çorba malzemesidir. Tarhana topları, genellikle kış aylarında hazırlanır ve saklanır. Ancak, tarhana toplarını kullanmadan da tarhana çorbası yapabilirsiniz. İşte tarhana topaklanmadan nasıl pişirileceği:

**Malzemeler:**
- 1 su bardağı tarhana
- 1 litre su
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet soğan (ince doğranmış)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Tuz, karabiber (isteğe göre)

**Tarhana Çorbasının Hazırlanışı :**

1. Tarhanayı bir kaseye alın ve üzerine yavaş yavaş su ekleyerek karıştırın. Karışımı pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırmaya devam edin.

2. Tencereye tereyağını ekleyin ve eritin.

Tarhana çorbası böyle pişirilirse dibi asla tutmuyor ve topaklanmıyor - Resim : 1

3. Soğanları ekleyin ve kavurun.

4. Domates salçasını ekleyin ve karıştırın.

5. Tarhana karışımını tencereye ekleyin ve karıştırın.

6. Su ekleyin ve karıştırın.

7. Karışımı orta ateşte pişirin, sürekli karıştırarak topaklanmasını önleyin.

8. Çorba kıvamına gelene kadar pişirmeye devam edin.

9. Tuz ve karabiber ekleyin ve karıştırın.

10. Sıcak servis yapın.

**Tarhana Çorbasının Püf Noktaları:**

- Tarhana çorbası yaparken, tarhana toplarını kullanmak yerine tarhana toplamadan da tarhana çorbası yapabilirsiniz.
- Tarhanayı suya yavaş yavaş ekleyerek karıştırın, böylece topaklanmayı önleyebilirsiniz.
- Tarhana çorbasını sürekli karıştırarak pişirin, böylece topaklanmayı önleyebilirsiniz.
- Tarhana çorbasına, kırmızı biber veya nane gibi baharatlar ekleyerek lezzetini artırabilirsiniz.

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