İşin sırrını bilen evi kısa sürede temizliyor! Temizliği kolaylaştıran 9 sır
İşin sırrını bilenler evini çok daha hızlı temizliyor. İşte herkesin işini kolaylaştıracak temizlik sırrı
Temizlik işini kolaylaştırmak için bu 9 sırrı uygulayarak evinizin parlamasını sağlayabilirsiniz.
1. Planlı Olun: Temizlik yapmadan önce bir plan yapmak, hangi odadan başlayacağınızı ve hangi adımları izleyeceğinizi belirlemenize yardımcı olacaktır.
2. Doğru Ekipmanları Kullanın: Temizlik için doğru ekipmanları kullanmak, işleri daha hızlı ve verimli bir şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.
3. Toz Alma Sırasını İyi Belirleyin: Odaları temizlerken toz alma sırasını iyi belirlemek, zaman kazanmanızı sağlayacaktır. Örneğin, en üst kattan başlayarak aşağıya doğru inmek gibi bir strateji izleyebilirsiniz.
4. Odaklanın: Temizlik yaparken odaklanmak, dağınıklığı azaltmanıza ve işleri daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olacaktır.
5. Kullan-At Ürünler Kullanın: Tek kullanımlık temizlik ürünleri kullanmak, hem hijyenik bir temizlik sağlar hem de zaman kazandırır.
6. Yüzeyleri Doğru Sırayla Temizleyin: Yüzeyleri temizlerken doğru sırayı izlemek, tekrar tekrar aynı yüzeyleri temizlemek zorunda kalmamanızı sağlayacaktır.
7. Düzenli Olarak Temizleyin: Evinizi düzenli olarak temizlerseniz, her seferinde daha az zaman harcamanız gerekecektir.
8. Yardım Alın: Evinizi temizlerken aile bireylerinden veya ev arkadaşlarınızdan yardım istemek, işleri daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olabilir.
9. Profesyonel Yardım Alın: Zaman zaman profesyonel temizlik hizmetlerinden yardım almak, evinizin derinlemesine temizlenmesine ve size zaman kazandırmasına yardımcı olabilir.
AKLINIZDA BULUNMASI GEREKEN 9 PRATİK BİLGİ.
1-Halınıza çay döküldüğünde direkt üzerine parlatıcı döküp silin, çay lekesinden eser kalmayacak.
2. Pimapenlerinizin temiz olması için cif ve poşet çok işe yarıyor.
3-Şampuanı su dolu kovaya döküp camlarınızı hiç kurulama yapmadan silebilirsiniz . Ayriyeten camsile doldurup toz da alabilirsiniz.
4-Duş kabininizi, çeşmelerinizi parlatıcıyla silerseniz parlak durur.
5-Mutfak tezgahınızın köşelerindeki silikonlar siyaha dönüştüyse pamuğa domestos döküp sabaha kadar bekletin kararıklıktan eser kalmayacaktır.
6-Bakırlarınızı ve çeşmelerinizi ve küflenen metallerinizi ketçapla ovarlarsanız ilk günkü gibi olacaktır.
7-Bulaşık tabletini 1 lt sıcak suda eritip içine parlatıcı sıkıp halılarınızı koltuklarınızı silebilirsiniz. ayriyeten aynı işlemi yağlı mutfak dolaplarında uygulayabilirsiniz.
8-Beyaz kalıp sabunu rendeleyip sıcak suda eritip 5 kiloluk bidona koyun gerektiğinde mutfak dolaplarınızı, fırınınızı, halılarınızı, koltuklarınızı silebilirsiniz.
9. Tekrar Edin: Temizlik sırlarını sürekli olarak uygulayarak alışkanlık haline getirin. Bu sayede her seferinde daha hızlı ve pratik bir şekilde temizlik yapabilirsiniz.
Kaynaklar: dengesende.com, gercekgundem.com