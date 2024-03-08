İşin sırrını bilen evi kısa sürede temizliyor! Temizliği kolaylaştıran 9 sır

Temizlik işini kolaylaştırmak için bu 9 sırrı uygulayarak evinizin parlamasını sağlayabilirsiniz.

1. Planlı Olun: Temizlik yapmadan önce bir plan yapmak, hangi odadan başlayacağınızı ve hangi adımları izleyeceğinizi belirlemenize yardımcı olacaktır.

2. Doğru Ekipmanları Kullanın: Temizlik için doğru ekipmanları kullanmak, işleri daha hızlı ve verimli bir şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.

3. Toz Alma Sırasını İyi Belirleyin: Odaları temizlerken toz alma sırasını iyi belirlemek, zaman kazanmanızı sağlayacaktır. Örneğin, en üst kattan başlayarak aşağıya doğru inmek gibi bir strateji izleyebilirsiniz.

4. Odaklanın: Temizlik yaparken odaklanmak, dağınıklığı azaltmanıza ve işleri daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olacaktır.

5. Kullan-At Ürünler Kullanın: Tek kullanımlık temizlik ürünleri kullanmak, hem hijyenik bir temizlik sağlar hem de zaman kazandırır.

6. Yüzeyleri Doğru Sırayla Temizleyin: Yüzeyleri temizlerken doğru sırayı izlemek, tekrar tekrar aynı yüzeyleri temizlemek zorunda kalmamanızı sağlayacaktır.

7. Düzenli Olarak Temizleyin: Evinizi düzenli olarak temizlerseniz, her seferinde daha az zaman harcamanız gerekecektir.

8. Yardım Alın: Evinizi temizlerken aile bireylerinden veya ev arkadaşlarınızdan yardım istemek, işleri daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olabilir.

9. Profesyonel Yardım Alın: Zaman zaman profesyonel temizlik hizmetlerinden yardım almak, evinizin derinlemesine temizlenmesine ve size zaman kazandırmasına yardımcı olabilir.

AKLINIZDA BULUNMASI GEREKEN 9 PRATİK BİLGİ.

1-Halınıza çay döküldüğünde direkt üzerine parlatıcı döküp silin, çay lekesinden eser kalmayacak.

2. Pimapenlerinizin temiz olması için cif ve poşet çok işe yarıyor.

3-Şampuanı su dolu kovaya döküp camlarınızı hiç kurulama yapmadan silebilirsiniz . Ayriyeten camsile doldurup toz da alabilirsiniz.

4-Duş kabininizi, çeşmelerinizi parlatıcıyla silerseniz parlak durur.

5-Mutfak tezgahınızın köşelerindeki silikonlar siyaha dönüştüyse pamuğa domestos döküp sabaha kadar bekletin kararıklıktan eser kalmayacaktır.

6-Bakırlarınızı ve çeşmelerinizi ve küflenen metallerinizi ketçapla ovarlarsanız ilk günkü gibi olacaktır.

7-Bulaşık tabletini 1 lt sıcak suda eritip içine parlatıcı sıkıp halılarınızı koltuklarınızı silebilirsiniz. ayriyeten aynı işlemi yağlı mutfak dolaplarında uygulayabilirsiniz.

8-Beyaz kalıp sabunu rendeleyip sıcak suda eritip 5 kiloluk bidona koyun gerektiğinde mutfak dolaplarınızı, fırınınızı, halılarınızı, koltuklarınızı silebilirsiniz.

9. Tekrar Edin: Temizlik sırlarını sürekli olarak uygulayarak alışkanlık haline getirin. Bu sayede her seferinde daha hızlı ve pratik bir şekilde temizlik yapabilirsiniz.

Kaynaklar: dengesende.com, gercekgundem.com