İşin sırrını bilen evi kısa sürede temizliyor! Temizliği kolaylaştıran 9 sır

İşin sırrını bilenler evini çok daha hızlı temizliyor. İşte herkesin işini kolaylaştıracak temizlik sırrı

İşin sırrını bilen evi kısa sürede temizliyor! Temizliği kolaylaştıran 9 sır

Temizlik işini kolaylaştırmak için bu 9 sırrı uygulayarak evinizin parlamasını sağlayabilirsiniz.

1. Planlı Olun: Temizlik yapmadan önce bir plan yapmak, hangi odadan başlayacağınızı ve hangi adımları izleyeceğinizi belirlemenize yardımcı olacaktır.

2. Doğru Ekipmanları Kullanın: Temizlik için doğru ekipmanları kullanmak, işleri daha hızlı ve verimli bir şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.

3. Toz Alma Sırasını İyi Belirleyin: Odaları temizlerken toz alma sırasını iyi belirlemek, zaman kazanmanızı sağlayacaktır. Örneğin, en üst kattan başlayarak aşağıya doğru inmek gibi bir strateji izleyebilirsiniz.

4. Odaklanın: Temizlik yaparken odaklanmak, dağınıklığı azaltmanıza ve işleri daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olacaktır.

5. Kullan-At Ürünler Kullanın: Tek kullanımlık temizlik ürünleri kullanmak, hem hijyenik bir temizlik sağlar hem de zaman kazandırır.

6. Yüzeyleri Doğru Sırayla Temizleyin: Yüzeyleri temizlerken doğru sırayı izlemek, tekrar tekrar aynı yüzeyleri temizlemek zorunda kalmamanızı sağlayacaktır.

7. Düzenli Olarak Temizleyin: Evinizi düzenli olarak temizlerseniz, her seferinde daha az zaman harcamanız gerekecektir.

8. Yardım Alın: Evinizi temizlerken aile bireylerinden veya ev arkadaşlarınızdan yardım istemek, işleri daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olabilir.

İşin sırrını bilen evi kısa sürede temizliyor! Temizliği kolaylaştıran 9 sır - Resim : 1

9. Profesyonel Yardım Alın: Zaman zaman profesyonel temizlik hizmetlerinden yardım almak, evinizin derinlemesine temizlenmesine ve size zaman kazandırmasına yardımcı olabilir.

AKLINIZDA BULUNMASI GEREKEN 9 PRATİK BİLGİ.

1-Halınıza çay döküldüğünde direkt üzerine parlatıcı döküp silin, çay lekesinden eser kalmayacak.

2. Pimapenlerinizin temiz olması için cif ve poşet çok işe yarıyor.

3-Şampuanı su dolu kovaya döküp camlarınızı hiç kurulama yapmadan silebilirsiniz . Ayriyeten camsile doldurup toz da alabilirsiniz.

4-Duş kabininizi, çeşmelerinizi parlatıcıyla silerseniz parlak durur.

5-Mutfak tezgahınızın köşelerindeki silikonlar siyaha dönüştüyse pamuğa domestos döküp sabaha kadar bekletin kararıklıktan eser kalmayacaktır.

6-Bakırlarınızı ve çeşmelerinizi ve küflenen metallerinizi ketçapla ovarlarsanız ilk günkü gibi olacaktır.

7-Bulaşık tabletini 1 lt sıcak suda eritip içine parlatıcı sıkıp halılarınızı koltuklarınızı silebilirsiniz. ayriyeten aynı işlemi yağlı mutfak dolaplarında uygulayabilirsiniz.

8-Beyaz kalıp sabunu rendeleyip sıcak suda eritip 5 kiloluk bidona koyun gerektiğinde mutfak dolaplarınızı, fırınınızı, halılarınızı, koltuklarınızı silebilirsiniz.

9. Tekrar Edin: Temizlik sırlarını sürekli olarak uygulayarak alışkanlık haline getirin. Bu sayede her seferinde daha hızlı ve pratik bir şekilde temizlik yapabilirsiniz.

Kaynaklar: dengesende.com, gercekgundem.com

ATV'nin en sevilen dizisinde işler karışıyor! Aldatmak dizisinde zor karar ATV'nin en sevilen dizisinde işler karışıyor! Aldatmak dizisinde zor karar
Ev kuşu olarak bilinen 3 burç... Onlarla dışarıda plan yapmanız zor Ev kuşu olarak bilinen 3 burç... Onlarla dışarıda plan yapmanız zor
Kuyumcular artık satın almıyor! 81 ilde geçerli yeni uygulama Kuyumcular artık satın almıyor! 81 ilde geçerli yeni uygulama
Ünlü otel devi iflasın eşiğine geldi! Türkiye'nin en çok konuşulanları arasındaydı Ünlü otel devi iflasın eşiğine geldi! Türkiye'nin en çok konuşulanları arasındaydı
ÇOK OKUNANLAR
ORC Araştırma'dan 4 şehirde seçim anketi: İşte oy oranları ORC Araştırma'dan 4 şehirde seçim anketi
Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor! Kar geliyor!
İmamoğlu mu, Kurum mu? İşte AKP'nin masasındaki anket sonuçları İşte AKP'nin masasındaki anket sonuçları
Türkiye'de en yaşanılabilir 10 şehir: Forbes o illeri açıkladı Türkiye'de en yaşanılabilir 10 şehir
'Lanetli' Oscar selfiesinin ardından başlarına gelmeyen kalmadı: İşte 10 yılda yaşananlar 'Lanetli' Oscar selfiesinin ardından başlarına gelmeyen kalmadı