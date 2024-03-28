İnci taneleri dizisi karışıyor, Azem herkesi ters köşe yapacak

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu hafta Azem'in beklenmedik hamleleri ve çaresizlikle baş etme çabaları ekran başındakilere heyecan dolu anlar yaşatacak.

BKM imzalı ‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ dizisi, derinlikli hikayesi ve etkileyici oyunculuk performanslarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Her bölümü merakla beklenen dizi, izleyicileri ters köşe yapmaya devam ediyor. Azem'in istemediği şeyleri yapmak zorunda kalacağı yeni bölümde, dizinin izleyicilerini nelerin beklediği ise merak konusu.

Televizyongazetesi'nin haberine göre; 10.bölümde yaşanacaklar da belli oldu. Dilber, oğlundan ayrı kalmanın üzüntüsünü tekrar yaşarken Zahir izini kaybettirmeyi başarır. Piraye, öğrendikleri karşısında Azem ile arasına mesafe koymaya karar verir. Azem, Piraye’nin soğukluğunu fark etse de nedenini anlayamaz.

Kızının adresini resmi kaynaklardan bulmak için sonuna dek çabalayan Azem, çaresiz kalınca hiç istemediği bir yola başvurur. Ve bu yol onu kızına dair bir ipucuna ulaştırır. Ancak, öğrendikleriyle başka bir bilinmeze doğru savrulacaktır.

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

İnci Taneleri dizisi hakkında kısa bilgi;

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan’ın yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.