Nursema kötü haberi verdi; Kızılcık Şerbeti'nin kaç bölümü kaldı?

Kızılcık Şerbeti adlı Show TV dizisinin sevilen karakteri Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç, dizinin hayranlarını heyecanlandıracak bir açıklamada bulundu. Kızılcık Şerbeti'nin kaç bölüm sonra sezon finali yapacağını açıklayan Karakoç, izleyicileri meraklandırdı.

Dizinin başarılı oyuncusu Ceren Karakoç, yapılan röportajda Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaline sayılı bölümler kaldığını belirtti. Heyecanla takip edilen dizi, yaklaşan sezon finaliyle izleyicilerini büyük bir merak içinde bırakacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nişantaşı'nda gezintiye çıkan Oyuncu, “Son dokuz bölüm kaldı çekmediğimiz, sonrası sezon finali yapacağız. Ondan sonra tatile çıkacağız. Setlerde iki sezon süren işlerde genelde uyumsuzluk oluyor diyorlar ama biz aile gibiyiz. Keyifli çalışıyoruz” dedi. Alışverişe çıkan Karakoç, “Eskiden alışverişe çok para harcardım. Artık ihtiyaca yönelik alışveriş yapıyorum. Daha çok gezmeye ve içmeye para ayırıyorum. Eşimin programı uyarsa bir yurt dışı ve arkadaşlarımızla tekne planımız var. Onun dışında planımız yok” diye konuştu.



‘Bir saatimiz bile kıymetli’



Oyuncu, “Eşiniz Osman Karakoç da oyuncu. Aynı mesleği yapıyorsunuz. Birbirinize vakit ayırabiliyor musunuz?” sorusuna, “Eşim biraz farklı sektöre girdi. Yabancı şirkette eğitmenlik yapıyor. Bir saatimiz bile kıymetli. Birbirimize zaman ayırıyoruz. Eşimin asıl mesleği oyunculuk, pandemiyle beraber böyle sektöre girdi. Oyunculuktan farklı bir yanı yok. Orada da hikaye anlatıcılığı var biz de hikaye anlatıyoruz” yanıtını verdi.



‘Kızılcık Şerbeti’ sürpriz oldu’



Dizideki partneri Serkan Tınmaz ile okul arkadaşı olan Karakoç, “İleride, ‘Umarım dizi ve sinemalarda oynarız’ demiştik. ‘Kızılcık Şerbeti’ sürpriz oldu. Benim anlaşmam okeylenince Serkan beni arayıp, ‘Bende diziye giriyorum partnerim oldum’ demişti” ifadelerini kullandı. Hep makyajsız görüntülenmesine oyuncu, “Güneş gözlüğünü de tanınmamak için değil, rahatsızlığım olduğum için takıyorum. Gözümden hastalığım var. Serkan, ‘Hava kararınca bile takıyorsun’ diye dalga geçer hep Serkan… Hava kapalı olunca bile takıyorum” şeklinde konuştu.