Gönül Dağı'daki oyuncu değişikliği dikkat çekti! İlk kez göreceksiniz

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, izleyicileri duygusal ve heyecan dolu anlara sürüklüyor. Dizide yer alan karakterlerin hayatları, aşkları ve mücadeleleri izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Ancak, dizinin izleyicileri en çok etkileyen konulardan biri de karakterlerin gelişimi ve diziye geri dönüşleri oluyor.

Gönül Dağı dizisinin hayranları, ayrılan veya uzun süre ekranda olmayan karakterlerin geri dönüşlerini büyük bir heyecanla bekliyor. Son zamanlarda ortaya atılan iddialar ise, dizinin izleyicilerini heyecanlandırdı. Ancak, gerçek ortaya çıktığında beklentilerin farklı bir yönde olduğu görüldü.

Bundan böyle Keriman karakteri başka isim tarafından oynanacak.

İzleyenler Keriman karakterinin geri döneceği haberini duyunca çok sevindi ancak durumun zannedildiğinden daha farklı gelişeceği öğrenildi. Gönül Dağı’nda Keriman’nın hikayesinin tekrardan başlayacağı doğru ancak bu karakteri oynayacak kişide değişikliğe gidildi. Bilindiği gibi Çiğdem Aygün ‘Keriman’ karakterini üstleniyordu ancak yerine başka bir ismin geldiği Gönül Dağı yeni bölüm fragmanında gün yüzüne çıktı.

Seyirciler, Çiğdem Aygün yerine farklı bir isimle karşılaşınca şaşkınlığına engel olamadı. Elbette ki bu konu yeni bölüm fragmanında da işlendi ve Eser Eyüboğlu’nun rol aldığı ‘Selami Fersoy’ karakteri eşindeki bu değişimden bahsetmeyi ihmal etmedi. Yapılan bu değişiklik sosyal medyanın gündemine otururken yeni karakterin hikayeye nasıl bir yön vereceği ise merak konusu haline geldi. İşte, yeni Keriman…