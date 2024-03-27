Ben Bu Cihana Sığmazam'da şaşırtan karar! ATV'den değişiklik

ATV'de yayınlanan 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde, seyirciyi şaşırtan anlar gösterildi

"Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinin 62. bölüm sonrasında alınan karar, izleyiciler arasında şok etkisi yarattı. Ancak bu kararın ardından yaşanan sürpriz gelişme izleyicileri şaşırttı. İzleyicilerin merakla beklediği değişiklik haberinin doğruluğunu doğrulayan bir isim, dizide önemli bir göreve başladı

odatv'deki bilgilere göre; KYN Yapım imzalı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde büyük yaprak dökümü yaşanmaya devam ederken seyirci o ismi görünce hayrete düştü.

4 sezon boyunca Çukur dizisini kaleme alan usta isim Gökhan Horzum’un Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi koltuğuna geçmesiyle birlikte tansiyon düşmek bilmiyor.

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ozan Akbaba ve Ragıp Savaş gibi isimlerin bir arada olduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde yeni bir gelişme daha yaşandı.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Ada’nın annesinin kadroya gelmesiyle birlikte yeni dünya evine giren Ateş dahil herkes şoka uğradı.

Ada’nın annesinin gelmesi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde yeni bir süreci başlatacak gibi dururken senaristin yeni hamlesi herkes tarafından merak edilmeye başlandı.

Ayrılık haberleri art arda gelirken diziye yeni isimlerin dahil olmasıyla birlikte ise herkesi daha da heyecan sarmış durumda.

Gerilimin zirveye ulaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin önümüzdeki bölümleri daha da gerilimli geçecek gibi duruyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam 63. Bölüm Salı akşamı saat 20.00’da ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak.