Show TV'de iddialı başlamıştı; Bahar dizisinin finali deşifre oldu

Show TV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Bahar dizisinin final bölümünde neler yaşanacak sosyal medyaya sızdı

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Show TV'de iddialı başlamıştı; Bahar dizisinin finali deşifre oldu

Bahar dizisinin final bölümüyle ilgili sızan bilgiler, izleyiciler arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Dizinin hayranları, final bölümünde neler olacağını merakla beklerken, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla beklentileri daha da artmış durumda.

Show TV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Bahar, yayımlanan her yeni bölümde seyircileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Sosyal medyaya sızan bilgilere göre, dizi final bölümünde izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Show TV'de iddialı başlamıştı; Bahar dizisinin finali deşifre oldu - Resim : 1

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya'nın paylaştığı Bahar dizisinin finali belli oldu

odatv'deki bilgilere göre; "Bahar" dizisi, Güney Kore yapımı Dr. Cha dizisinden uyarlandı.

Orijinal hikaye, doktorluk mesleğini bırakıp ailesine adanmış bir kadının, karaciğer nakline ihtiyaç duyduğunda eşinin desteğini alamaması ve yeniden mesleğine dönüş hikayesini konu alıyor.

"Bahar" ve "Dr. Cha", temelde benzer hikayelere sahip olmakla birlikte, "Dr.Cha" dizisinde kayınvalide karakteri yok, bu da diziler arasındaki önemli farklardan biri.

Orijinal hikayeye göre "Bahar" dizisinin finali şu şekilde olacak:

Bahar, 3 yıl sonra motosiklet ehliyeti alır ve kendi özel kliniğini açar.

Timur ve annesiyle ilişkileri zamanla daha da yakınlaşır. Doktor Evren, Bahar'a olan aşkını itiraf etse de Bahar, Evren'e karşılıklı sevginin öneminden bahsederek teklifini nazikçe geri çevirir.

Evren'in hayatında yeni bir sayfa açılırken, Rengin ise babasına ait olan bir bakım merkezinin müdürlüğünü üstlenir.

Dizinin sonunda Timur'un artık bu olanlara dayanamayıp hayatına son vereceği iddiaları da sosyal medyanın gündeminde...

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