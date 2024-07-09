İlber Ortaylı'ya Göre Mutlaka Gidilmesi Gereken 2 Türk Kenti! Herkes Gidip Görmeli

İlber Ortaylı, Türk tarihçi ve akademisyen olarak bilinen bir isimdir. Kendisi Türkiye'nin tarih ve kültürü üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. Ortaylı'nın görüşlerine göre, Türkiye'nin mutlaka gidilmesi gereken 2 kenti vardır. Bu kentler, Türk tarih ve kültürünü yakından hissetmek isteyen herkesin mutlaka ziyaret etmesi gereken önemli noktalardır.

İlber Ortaylı'ya göre, mutlaka gidilmesi gereken kentler

Aydınlık'ın haberine göre; Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya göre dünyada görülmesi gereken iki Türk şehri Buhara ve Semerkant olarak biliniyor. Peki bu iki tarihi şehir hangi ülkelerde yer alıyor? İşte yanıtı:

SEMERKAND

Türk ve İslam tarihi için önemli isimleri tarihte barındırmış olan Semerkand, Özbekistan'ın ikinci büyük kentidir. Semerkand, Ortaylı'ya göre dünyada görülmesi gereken iki Türk şehri arasındadır.

Semerkant, UNESCO Dünya Mirası Listesinde “Kültürlerin Kavşağı” olarak adlandırılmıştır ve nefes kesen mimari eserlerle kaplıdır. Dünyanın en karmaşık ve zarif mimarisine sahip Semerkant şehri, tüm dünya için gerçek bir turizm merkezi haline gelmiştir.

BUHARA

Yüzyıllarca koruduğu tarihi ve kültürel dokusuyla Özbekistan'ın en kadim şehirlerinden olan Buhara, Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya göre dünyada görülmesi gereken iki Türk şehri arasında yer alır.

Buhara, Orta Asya'nın en eski yerleşim bölgelerinden olan ve günümüzde Özbekistan sınırları içinde bulunan tarihî şehir. Arkeolojik bulgular şehrin tarihinin en az 2500 yıl civarında olduğunu göstermiştir.