ihmal etmeyin! Yüzdeki istenmeyen kıl ve tüyleri yok etmeyi sağlayan 9 bitkisel yol

Yüzdeki tüylenme sorunu birçok kadının karşılaştığı bir durumdur. Bu durumun sebepleri arasında hormonal değişimler, genetik faktörler ve bazı ilaçların yan etkileri yer almaktadır. Yüzdeki tüylenmeye karşı yapılacak en etkili yöntemler arasında lazer epilasyon, elektroliz ve cilt bakımı yer almaktadır. Ancak bu yöntemlerin uygulanmadan önce mutlaka bir dermatologa danışılması gerekmektedir. Ayrıca evde uygulanabilecek doğal yöntemler de bulunmaktadır. Örneğin, zerdeçal ve süt karışımı yüz maskesi düzenli olarak uygulandığında tüylenme sorununu azaltmaya yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra, yüzdeki tüylenmeyi arttırabilecek faktörlerden kaçınılması da önemlidir. Özellikle aşırı güneş ışığına maruz kalmak ve hormon seviyelerini etkileyen ilaçların kullanımından kaçınmak gerekmektedir.

Yüzdeki istenmeyen tüylerden kurtulmak için pahalı krem ve kimyasal ürünlere para vermeye hiç gerek yok. Tamamen doğal olan 9 yöntem sayesinde kıl ve tüy sorunundan kurtulmak mümkün.

İşte işinize yarayacak o yöntemler

1. Yulaf ezmesi + bal + limon suyu

1 yemek kaşığı yulaf ezmesi

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı limon suyu

Yulaf ezmesi, kaşıntı ve tahriş gibi birçok cilt rahatsızlığı için harikadır ve özellikle peeling için iyidir. Bal ve limon suyu ile karıştırıldığında tüylerin dökülmesine de yardımcı olur. Tüm bu malzemeleri bir macun haline getirmeniz, kıllı bölgeye sürmeniz ve 15 dakika orada bekletmeniz gerekiyor. Haftada bir veya iki kez yapın. Yaklaşık bir ay sonra sonuçları görmeye başlayacaksınız.

2. Şeker + su + limon suyu

1 su bardağı şeker

1/4 bardak limon suyu

1/4 su bardağı su

Doğal ağda olarak bilinen bu yöntem için 3 malzemeyi karıştırıp kaynatın ve macun haline getirin. Kılların olduğu bölgeye sürüp çekin. 1- 1,5 ayda bir tekrarlayın.

3. Papaya + süt

Yarım su bardağı papaya posası

1 yemek kaşığı süt

Papaya , kıl köklerini genişletebilen ve kılların doğal olarak dökülmesini sağlayan bir enzim olan papain içerir . Ayrıca sütün içindeki laktik asit epidermisi ( cildin dış tabakası) yok ederek daha pürüzsüz, daha parlak bir ten rengine sahip olmanızı sağlar. Kalın bir macun yapmak için papayayı sütle karıştırın ve ardından yüzünüze uygulayın. Cildinize masaj yapın, yaklaşık 15 dakika bekletin ve ardından durulayın. İşlemi haftada bir kez tekrarlayın.

4. Yumurta + şeker + mısır unu

1 yumurta

1 yemek kaşığı şeker

½ yemek kaşığı mısır unu

Bu malzemeleri bir kapta karıştırırsanız, epilasyon için etkili bir soyulabilir maske oluşturabilirsiniz. Yumurta akı cilt tonunuzu iyileştireceği ve yüzünüzde epilasyon sürecine yardımcı olan ince bir film oluşturacağı için burada çok önemlidir.

5. Nane çayı

1 su bardağı su

1 çay kaşığı kuru nane

4 veya 5 taze nane yaprağı (isteğe bağlı)

Nane çayının hafif hirsutizm için antiandrojenik bir unsur olarak etkili olduğu kanıtlanmıştır ve bu da yüzdeki istenmeyen tüyleri tamamen gidermeye yardımcı olabileceği anlamına gelir. Günde iki kez içtiğinizde hormonlarınızı dengeleyebilir ve kılların uzamasını azaltabilirsiniz.

6. Arpa + limon suyu + süt

3 kaşık arpa tozu

2 kaşık limon suyu

3 kaşık süt

Misket limonu suyu cildinizin gözeneklerini sıkılaştırırken , arpa cildi eksfoliye edecek ve istenmeyen yüzdeki tüyleri temizleyerek büyümesini yavaşlatacak ve aynı zamanda cildi yumuşatacaktır. Malzemeleri karıştırıp kıl olan bölgeye haftada bir uygulayın. 15 dakika bekletip yıkayın.

7. Portakal ve limon

Kuru portakal kabuğu

Kuru limon kabuğu

Bu 2 meyve ile yoğun bir macun elde ettiğinizde, kılların rengini açabilecek ve cildinizdeki fazla deriyi kolayca pul pul dökebileceksiniz . Portakal kabuğu, cildi nemlendiren, cildinizin parlamasına yardımcı olan özelliklere sahiptir - hatta sivilce ve yara izlerini bile azaltabilir. Limon , kalan saçları ağartmaya ve hafifletmeye yardımcı olacaktır .

8. Zerdeçal + gram un + tuz + süt

2 yemek kaşığı zerdeçal tozu

½ su bardağı gram un

½ su bardağı soğuk süt

1 yemek kaşığı tuz

Hindistan'daki insanlar, istemeyen kılları gidermek için uzun süredir zerdeçal kullanıyor. Bu bileşen, antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir, yani çıkarma işlemi sırasında cildinizi koruyabilir. Karışıma tuz, süt ve gram unu ( birkaç peeling özelliği vardır ) eklediğinizde hepsini pürüzsüz bir macun haline getirebilir ve kurtulmak istediğiniz tüylü bölgeye uygulayabilirsiniz. 5 dakika hafifçe ovalayın, kurumasını bekleyin ve 10 dakika sonra durulayabilirsiniz. Haftalık olarak tekrarlayın.

9. Ham papaya + zerdeçal + gram un + aloe vera

2 yemek kaşığı çiğ papaya ezmesi

2 yemek kaşığı aloe vera jeli

1 çay kaşığı zerdeçal tozu

2 yemek kaşığı gram un

Aloe vera sizi UV ve gama radyasyonunun cilde vereceği zarardan koruyabilir ve jeli, tüy alma sürecinde size yardımcı olabilecek nemlendirici ve yaşlanma karşıtı özelliklere sahiptir. Bu bitkinin jelini diğer tüm bileşenlerle karıştırdığınızda (bu, daha önce ele aldığımız önemi taşır), yüzünüz için mükemmel macuna sahip olursunuz. Uygulayın ve yıkamadan önce 20 dakika orada bırakın. Haftada 3 ila 4 kez kullanın.

YUMURTA BEYAZI DA İŞE YARIYOR

Milliyet'te yer alan bir içerikte de; Yumurta beyazı mucizesine yer verildi. Bakın o kür nasıl hazırlanıyor.

Yumurta beyazı



İstenmeyen vücut tüylerini gidermek için yumurta akı kullanabilirsiniz. Aslında, yumurta akı, istenmeyen tüylerin yanı sıra cildinizdeki kirleri gidermek için maskelerinizde mükemmel bir bileşen olarak çalışır. 1 yumurtadan elde ettiğiniz yumurta akını iyice çırpın. Üzerine 1 yemek kaşığı şeker ve ½ yemek kaşığı mısır unu ekleyin ve iyice karıştırın. Karışımı vücudunuzun tüylü kısmına uygulayın. 15 ila 20 dakika kurumaya bırakın ve daha sonra maskeyi soyun. Bölgeyi bol su ile yıkayın. Ancak unutmayın ki bu yöntem kalın kıl kökleri için pek başarılı olmayacaktır.

derleme: gercekgundem.com - kaynak: tgrthaber.com.tr