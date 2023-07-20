42 yıllık köfteci, köfteye lezzet katan sırrını açıkladı! Asla köfte sönmüyor...

Üsküp, En çok köftenin tüketildiği şehir. Üsküp'te adım başı köfteci dükkanları bulunuyor. Üsküp'te 42 yıldır köftecilik yapan Bujar Ramadan yaptığı paylaşımda köfteye lezzet katan sırları tek tek anlattı.

Köftenin lezzetli olması için harca bir kaşık çekilmiş kuyruk yağı eklemelisiniz. Kuyruk yağı sayesinde köfte çok lezzetli olacaktır.

Köftenin lezzetli olması için kıymayı kuzu ve dana karışık yapmalısınız.

Kıyma mutlaka iki kez çekilmeli.

Tava seçiminize dikkat edin. Tava çizikse kullanmayın.

En iyi pişirilen köfte, kasap köftedir.

KÖFTE PİŞİRİRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Habertürk'te yer alan içerikte; Köfteyi pişirirken dikkat edilmesi gereken aşçılık sırları tek tek paylaşıldı. İşte köfte pişirirken bilmeniz gereken her şey!

Köfteyi çok iyi yoğurmak gerekir. Buzdolabında en az 2-3 saat dinlenirse kendini toparlar. Daha rahat şekil verilir ve lezzetli olur. İnegöl Köfte tarzı köftelerde bir gece dinlendirdikten sonra tekrar yoğrulur.

■ Şekil verirken ortası kalın kenarları ince şekil vermemeye dikkat edin. Eşit ölçüde ve en fazla 1 cm kalınlığında köfteler hazırlayın. Kenarları ince olursa çabuk yanar. Kalın köftenin ise içini pişirene kadar dışı fazla pişer ve kurur.

■ Köftenizi tavada pişirecekseniz önce tavayı ısıtın. Sonra yağ ekleyerek 3-4 saniye yağın ısınmasını bekleyin. Yağ yanmadan köfteleri tavaya dizin ve orta ateşe alın. Çok kısa süre sonra ateşi biraz daha azaltabilirsiniz. Ateş yüksek olursa hemen kızarır içi çiğ kalır. Ateş zayıf olursa fazla sulanır. Lezzeti gider. Alt yüzeyi birazcık kızarıp mühürlenince (7-8 saniye kadar) hemen köfteleri çevirin. Çevirmeden pişirirseniz fazla toparlanır, suyunu bırakır, düzgün kızarmaz.

■ Fırında pişirecekseniz fırını 200-210 derecede iyice ısıtın. Köftelerin üzerine mutlaka zeytinyağı sürün. Fanlı fırında değil alt üst ısıtma ayarında pişirin. Kurumaması için fırına bir kase içinde su koyabilirsiniz.

■ Mangalda pişirirken de kurumaması için düzenli olarak sık sık çevirin.

KÖFTE YANINA YAKIŞACAK EN İYİ LEZZET

Köftenin yanına yakışacak en iyi lezzetlerdendir patates kızartması. Objektifport.com sitesinde yer alan bir içerikte; Çıtır çıtır patates kızartmasının püf noktaları paylaşıldı.

Patates kızartması 7'den 70'e herkesin beğenerek yediği bir atıştırmalıktır. Genelde ketçap ve mayonezle servis edilen patates kızartması, köftenin de hamburgerin de pizzanın da hatta makarnanın da yanında afiyetle yenilir. Her ne kadar ünlü aşçıların tarifleri meşhur olsa da en lezzetli ve doyurucu patates kızartması anne kızartmasıdır.

Patates kızartması her ne kadar basit ve pratik bir yiyecek gibi görünse de her yemekte olduğu gibi onunda püf noktaları var. Doğru patates ve yağ seçiminden yağın sıcaklık derecesine kadar... Ama en önemli püf noktası ise patates kızartmasının yağ çekmemesi!

Yemek.com'da yer alan bir içeriğe göre, patates kızartması yaparken yağ çekmemesi için uygulayacağınız adımlar;

PATATES KIZARTMASI NEDEN YAĞ ÇEKER?

Patates kızartırken nişasta oranı çok yüksek patatesler seçtiğimizde ya da bozulmuş patatesleri kullandığımızda ne yazık ki yağ çekme riskleri artıyor. Bu nedenle patateslerinizin taze, yeşillenmemiş patateslerden olduğundan mutlaka emin olun.

PATATES KIZARTIRKEN YAĞ ÇEKMEMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER



*Eğer fast food restoranlarda yediğiniz kadar iyi kızartmalar yapmak istiyorsanız Afyon patatesi tercih edin. Nişasta oranları daha düşük olduğu için daha az yağ çekiyorlar.

*Patateslerinizin soğuk değil, oda sıcaklığında patatesler de olması da şart.

*Patateslerin aynı büyüklükte kesilmeleri de yağ çekmelerine engel oluyor.

*Kesilmiş patateslerinizi bol tuzlu suyun içerisinde de bekletmek oldukça önemli. Bu sayede kızarırken nişasta bırakmayacaklar ve lezzetlerini koruyacaklardır.

*Patateslerinizi sudan çıkardıktan sonra kağıt havlu ya da temiz bir bez yardımıyla güzelce kurulayın. Islak bir şekilde yağın içerisine atarsanız yağ çeker ve çıtır çıtır olmaz.

PATATES KIZARTIRKEN KULLANACAĞINIZ YAĞA DİKKAT EDİN



Kızartma yaparken yağ seçiminize özellikle önem gösterin. Ayçiçek yağı, mısır özü gibi yağlar ısıya diğer yağlar kadar dayanıklı değillerdir. Kızartma yaparken ısıya en dayanıklı yağlardan biri olan zeytinyağını kullanmanızı öneririz. Zeytinyağı hem daha az yağ çekmesini hem de lezzetinin çok daha hafif olmasını sağlayacaktır.