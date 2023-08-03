Her gün 1 poğaça yerseniz ne olur? 1 ay boyunca poğaça yemenin inanılmaz zararı

Yenidevir.com.tr sitesindeki habere göre; Poğaça, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak, her gün poğaça tüketmek sağlığımız için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Bu içeriğimizde, 1 ay boyunca poğaça yemenin inanılmaz zararlarına değineceğiz.

Öncelikle, poğaçanın içeriğindeki yağ ve karbonhidrat oranı oldukça yüksektir. Bu nedenle, aşırı tüketimi kilo alımına neden olabilir. Ayrıca, poğaçanın içindeki katkı maddeleri ve koruyucular da sağlığımız için zararlı olabilir.

1 ay boyunca her gün poğaça tüketmek, vücudumuzda ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Özellikle, diyabet hastaları ve kalp rahatsızlığı olan kişilerin poğaça tüketimini sınırlamaları gerekmektedir. Ayrıca, düzenli olarak poğaça tüketimi bağırsak sağlığımızı da olumsuz etkileyebilir.

Bu nedenlerden dolayı, her gün poğaça tüketmek yerine daha sağlıklı alternatiflere yönelmek gerekmektedir. Örneğin, tam buğday ekmeği, sebzeli sandviçler veya meyve salataları gibi besleyici seçenekler tercih edilebilir.

Özetle, poğaça gibi lezzetli ancak sağlıksız yiyecekleri aşırı tüketmek sağlığımız için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Daha dengeli ve sağlıklı beslenmek için, doğru seçimler yapmak ve ölçülü tüketim önemlidir. Sağlıklı bir yaşam için, beslenme alışkanlıklarımızı gözden geçirmeli ve daha bilinçli bir şekilde beslenmeliyiz.

Bunun yanı sıra, poğaçanın yerini alabilecek birçok sağlıklı atıştırmalık da mevcuttur. Örneğin, taze meyve ve sebzeler, tam buğday krakerler, fındık ve kuruyemişler gibi besleyici atıştırmalıklar tercih edilebilir.

UNSUZ POĞAÇA TARİFİ

Poğaça tüketmek isteyenler için unsuz poğaça tarifini derledik. İşte o tarif

Poğaça, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. Ancak, gluten intoleransı veya diyet nedenleriyle unlu gıdalar tüketemeyenler için poğaça yemek bir hayal olabilir. Bu yazımızda, içinde un olmayan poğaça tarifi ile bu lezzeti herkesin tadabileceği bir hale getiriyoruz.

Malzemeler:



- 2 su bardağı badem unu

- 1 su bardağı hindistan cevizi unu

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karbonat

- 3 adet yumurta

- 1/2 su bardağı süt

- 1/2 su bardağı zeytinyağı

- 1/2 su bardağı lor peyniri

- 1/2 su bardağı ince kıyılmış maydanoz

- 1/2 su bardağı ince kıyılmış dereotu

- 1/2 su bardağı ince kıyılmış taze soğan

Yapılışı:



1. Fırını önceden 180 dereceye ayarlayın.

2. Bir karıştırma kabında badem unu, hindistan cevizi unu, tuz ve karbonatı birleştirin.

3. Başka bir kapta yumurtaları çırpın ve süt, zeytinyağı, lor peyniri, maydanoz, dereotu ve taze soğanı ekleyin.

4. Karışımı kuru malzemelere ekleyin ve iyice karıştırın.

5. Hamuru küçük toplar halinde şekillendirin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

6. Poğaçaları 20-25 dakika pişirin veya altın rengi olana kadar fırında tutun.