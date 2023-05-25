Hep yanlış yapmışız yanlış! İrmik helvasına lezzet katan tüyo

İrmik helvası, Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. İrmik helvası, irmik, şeker ve tereyağı gibi malzemelerin bir araya gelmesiyle hazırlanır.

İrmik helvası, özellikle özel günlerde ve davetlerde ikram edilen bir tatlıdır. Ancak, irmik helvası sadece özel günlerde değil, günlük hayatta da tüketilebilir. İrmik helvası, enerji verici bir tatlıdır ve ölçülü tüketildiğinde sağlıklı bir atıştırmalık olarak da tercih edilebilir.

İrmik helvası, yapımı kolay ve hızlı bir tatlıdır. İrmik helvasına, farklı malzemeler de eklenebilir. Örneğin, fındık, ceviz veya tarçın ilave edilerek irmik helvasının lezzeti artırılabilir.

Ayrıca, irmik helvası sıcak servis edildiğinde daha lezzetli olur. Bu nedenle, irmik helvası yapımı denemek isteyenlere özenli ve dikkatli olmalarını öneririz.

Yapımı için malzemeler



1,5 su bardağı irmik

3 yemek kaşığı tereyağı

Yarım yemek kaşığı dolmalık fıstık

1,5 su bardağı su

1,5 su bardağı süt

1,5 su bardağı toz şeker

2 tatlı kaşığı tarçın

İrmik helvası tarifi Nasıl yapılır?



Tereyağını tavada eritin.

Dolmalık fıstıkları içine atarak kavurun.

Kavrulan fıstıkların üzerine irmiği ekleyip 20 dakika daha kavurmaya devam edin.

Su, şeker ve sütü küçük bir tencereye alıp iyice karıştırın.

Kısık ateşte kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra kavrulmuş irmiğin üzerine sütlü şerbeti sürekli karıştırarak azar azar ilave edin.

10 dakika daha pişirdiğiniz helvanın altını kapatın.

Kapağını kapatıp dinlenmesi için kenara alın.

Biraz soğuyup dirildikten sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz.

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