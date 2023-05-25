Garanti ederiz en lezzetli kabak dolması: Bir de böyle denemelisiniz

Kabak dolması, Türk mutfağında popüler bir yemektir. Kabak dolması, kabakların içi oyularak hazırlanır ve iç harcı ile doldurulur.

İç harcı genellikle kıyma, pirinç, soğan, domates, biber ve baharatlardan oluşur. Kabak dolması, hem lezzetli hem de sağlıklı bir seçenektir.

Kabak, düşük kalorili bir sebze olup, lif ve antioksidanlar açısından zengindir. Ayrıca, kabak dolması, diyet yapanlar için de uygun bir seçenektir. Kabak dolması, genellikle yoğurt veya sos eşliğinde servis edilir. Bu şekilde, kabak dolması, Türk mutfağının sevilen yemeklerinden biridir.

KABAK DOLMASI TARİFİ

Malzemeler;

· 5 adet kabak

· 1 adet kuru soğan

· 200 gram az yağlı kıyma

· 1 adet rendelenmiş domates

· 1-5 çay bardağı kadar pirinç

· 1 demet maydanoz

· 1 tatlı kaşığı kadar domates salçası

· 1 çay kaşığı kadar tuz

· 1 çay kaşığı kadar karabiber

· 1 çay kaşığı kadar nane

Sosu için gereken malzemeler;

· 1 su bardağı sıcak su

· 1 tatlı kaşığı domates salçası

· 2 yemek kaşığı sıvı yağ

· 1 çay kaşığı tuz

Püf noktası

Kabak dolması için kabağınızın şekli önemlidir. Hafif tombul ve etli kabak seçmeniz kabak dolmanızın istenilen lezzete ulaşmasını sağlayacaktır. Kullandığınızın kıymanın yağ durumu nasıl ise iç harcına ona göre yağ kullanmak gerekmektedir. Burada ki püf nokta tamamen sizin analiz etmenize kalacaktır.

Pişirme önerisi

Dolmanızın daha acı olmasını isterseniz iç harcınıza domates sosu yerine biber salçası ekleyebilirsiniz. Böylece daha acı bir iç harç elde edersiniz.