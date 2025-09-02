Güneşte Duran Pet Şişeden Su İçince Bakın Ne Oluyor

Yaz aylarında birçok kişinin yaptığı basit bir alışkanlık, düşündüğünüzden çok daha ciddi sağlık riskleri taşıyor. Uzmanlara göre güneşte ısınan plastik şişeler, sadece kimyasal maddeleri ve mikroplastikleri suya karıştırmakla kalmıyor, aynı zamanda bakteri üremesi için de uygun bir zemin hazırlıyor.

Bilimsel çalışmalar, yüksek sıcaklıklara maruz kalan tek kullanımlık pet şişelerin görünmez düzeyde plastik parçacıkları ve potansiyel olarak toksik kimyasalları suya sızdırdığını ortaya koyuyor. Bu durum, uzun vadede insan sağlığı üzerinde kalıcı etkilere yol açabiliyor.

ISI VE GÜNEŞ PLASTİĞİN YAPISINI BOZUYOR

Indiana Üniversitesi’nden kimya profesörü Bill Carroll, “Plastik, moleküllerin zamanla sızmasına izin veren karmaşık bir ağ yapısına sahiptir. Isı ve ultraviyole ışınları bu süreci hızlandırır” diyerek tehlikeyi özetledi.

2023 yılında yayımlanan bir araştırma da bu bulguyu destekledi. Çalışmada, dört farklı plastik türü 37 derece sıcaklık ve UV ışığına maruz bırakıldığında, suya mikro ve nano boyutta parçacıklar geçtiği belirlendi. Serin ortamda saklanan şişelerde ise herhangi bir sızıntı tespit edilmedi.

Yale Halk Sağlığı Okulu’nun araştırmalarına göre bu parçacıklar vücuda girdikten sonra karaciğer, böbrek, akciğer ve hatta beyne kadar ulaşabiliyor. Ayrıca plastiklerde bulunan bazı kimyasalların hamilelik sorunları ve nörolojik gelişim bozukluklarıyla ilişkilendirildiği biliniyor.

KİMYASALLAR KADAR BAKTERİLER DE RİSKLİ

Rhode Island Üniversitesi’nden Profesör Jaime Ross, tek seferlik kullanımın ciddi bir sorun yaratmayabileceğini ancak bu duruma düzenli maruz kalmanın sağlık açısından riskli olduğunu vurguladı. Ross ayrıca, kapağı açılmış bir şişenin sıcak ortamda kısa sürede bakteri yuvasına dönüşebileceğine dikkat çekti.

RESMÎ KURUMLAR NE DİYOR?

Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), şişelenmiş suların güvenliği konusunda düzenlemeler uygulasa da, Uluslararası Şişelenmiş Su Birliği, pet şişelerin mikroplastik kaynağı olduğuna dair kesin kanıt bulunmadığını savunuyor.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

Tek kullanımlık şişeler yerine cam veya paslanmaz çelik mataraları tercih edin.

Plastik şişeyi kullanmak zorundaysanız, doğrudan güneş ışığından ve yüksek sıcaklıktan uzak tutun.

Araç içinde bırakacaksanız şişeyi mutlaka gölge veya soğutucu çanta içinde muhafaza edin.

Tek kullanımlık pet şişeleri tekrar doldurup kullanmayın.

