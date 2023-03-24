FOX TV apar topar yayına ara kararı aldı! Flaş duyuru

FOX TV iddialı dizi için beklenmedik bir hamle yaptı. Taçsız prenses dizisi yayına ara veriyor

FOX TV apar topar yayına ara kararı aldı! Flaş duyuru

Çok sayıda diziden final haberi gelirken FOX TV şaşırtan bir hamle yaptı. İddialı kadrosuyla dikkat çeken dizi için yayın arası kararı verdi. 

Fox TV ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Taçsız Prenses' dizisinin yayınına ara vereceği belirtildi. Dizi, yaz aylarında yeniden seyirciyle buluşacak.


Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan ve Elif Kurtaran'ın paylaştığı 'Taçsız Prenses' dizisi, önümüzdeki hafta Fox TV'de ekrana gelecek 10'uncu bölümüyle yayınına ara verecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Volkan Keskin’in yönettiği dizi, yaz aylarında yeniden seyirciyle buluşacak.

FOX TV apar topar yayına ara kararı aldı! Flaş duyuru - Resim : 1

1994 yapımı Japon dizisi olan 'Without Family'den uyarlanan MF Yapım imzalı dizide Hacıoğlu, Aydoğan ve Kurtaran'a Tolga Tekin, Seda Akman, Mustafa Kırantepe, Feride Çetin, Merve Bulut ve Merve Şen eşlik ediyor.

HAYATIMIN ŞANSI FİNAL YAPMIŞTI


Öte yandan FOX TV'de yayınlanan Hayatımın Şansı dizisine kanal yönetimi final kararı vermişti. 

YASAK ELMA'DA FİNAL YAPIYOR


Pazartesi akşamları yayınlanan Yasak Elma dizisi de haziran ayında final yaparak ekranlara veda edecek. 

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