Star TV'de neler oluyor? İddialı dizinin final bölümü çekildi

Gecenin Ucunda dizisinin final yapacağına yönelik iddialar doğru çıktı. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun başrollerindeki dizi resmen final yapıyor

Star TV'de neler oluyor? İddialı dizinin final bölümü çekildi

Uzun bir süredir ekranda olmayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti yeniden setlere dönmüşlerdi. Yaşadıkları sağlık sorumları nedeniyle Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu setlerden uzaktaydı.

Star TV ekranlarında yayınlanan 'Gecenin Ucunda' dizisiyle seyirci karşısına çıkmışlardı. Star TV düşük reytingleri gerekçe göstererek diziye final kararı aldı. Basında yer alan iddialar doğru çıktı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Gecenin Ucunda dizisi Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftini yıllar sonra bir araya getirdi. Ünlü çiftin aynı zamanda yapım ortağı olduğu dizi reytinglerde beklentiyi bir türlü karşılayamamış ancak yurt dışı satışı nedeniyle devam etmişti.

Zuhal Olcay, Sarp Levendoğlu, Bertan Asllani ve Tuba Ünsal gibi ünlü isimleri buluşturan dizi yurt dışı satışları nedeniyle 26. bölümde ekrana veda edecek. Peride Celal’in aynı adlı eserinden uyarlanan dizinin final bölümünün çekimi bu hafta tamamlandı.

Star TV'de neler oluyor? İddialı dizinin final bölümü çekildi - Resim : 1

 Dizinin tekrar bölümleri kanalın internet sitesinde yayınlanmaya devam edecek. 

YENİ PROJE BAŞLAYACAK MI?

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin yeni bir diziye başlayıp başlamayacakları merak ediliyor. Ancak henüz çiftin almış olduğu bir karar yok. İkilinin bir süre dinlenmesi bekleniyor. 

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