Camdaki Kız'ın sevilmeyen karakteri diziden çıkıyor! Seyirci rahat bir nefes aldı

Camdaki Kız dizisinde ayrılık yaşanacak. Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerindeki Camdaki Kız'dan ayrılacak oyuncu da belli oldu.

Camdaki Kız'ın sevilmeyen karakteri diziden çıkıyor! Seyirci rahat bir nefes aldı

3 sezondur ekranda olan Camdaki Kız dizisi izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Perşembe akşamları yayınlanan Camdaki Kız dizisinde beklenmedik bir gelişme yaşanacak.

Dizinin hiç sevilmeyen karakteri uzun bir süredir Hayri.

Objektifport sitesinde yer alan bir haberde; Hayri karakterinin kısa bir süre sonra diziye ölerek veda edeceği bilgisi paylaşıldı.

KİTAPTAKİ GİBİ OLACAK

Camdaki Kız kitabında da Hayri ölüyor. Nalan ve eşi Türkan haricinde başka bir kadına da aşık olan Hayri beklenmedik bir sonla aşık olduğu yeni kadın tarafından öldürülüyor.

Camdaki Kız'ın sevilmeyen karakteri diziden çıkıyor! Seyirci rahat bir nefes aldı - Resim : 2

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Nalan ise hem buruk hem de yeni hayatı için heyecanlıdır. Hayri hem Nalan’ın boşanmasından hem de yeni işe başlamasından dolayı çok mutludur. Türkan, Hayri’ye kavuşmuştur ve keyfi yerindedir. Akşam Hayri’yi beklerken evin önüne çıktığında ise Nalan ve Hayri’yi beraber görür. Sedat ise acısıyla baş edemez ve kendini otelin terasında bulur.

 CAMDAKİ KIZ HAKKINDA BAZI BİLGİLER

Camdaki Kız, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanmıştır.

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