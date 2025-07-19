En Pasaklı Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor

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Bazı burçlar var ki, hijyen ve düzen konusunda pek de titiz davranmıyor. Astrolog Lyudmila Bulgakova, ev düzenine ve temizlik alışkanlıklarına en az önem veren burçları sıraladı. İşte şaşırtıcı liste…

YAY BURCU: Temizliği Sever Ama...

Yay burçları aslında temiz ve düzenli bir ortamda vakit geçirmekten keyif alır. Ancak bu düzenin kendi emekleriyle oluşması gerektiğinde işler değişir. Eğer çevrelerinde evi çekip çeviren biri varsa, Yay burçları için sorun yoktur. Fakat bu destek ortadan kalktığında, temizlik kuralları kolayca göz ardı edilebilir.

KOVA BURCU: Kaosu Düzen Olarak Görüyor

Kova burçları için temizlikle ilgili temel sorun hijyen değil, düzene olan yaklaşımlarıdır. Onlara göre klasik anlamda düzen, yaratıcılığı sınırlar. Her şeyin yerli yerinde olduğu bir ortamda kaybolmuş gibi hissederler. Kova burcu insanları için “dağınık ama kendine özgü” bir düzen en konforlu yaşam biçimidir.

KOÇ BURCU: İyi Niyet Var, Süreklilik Yok

Koç burçları enerjik ve girişken yapılarıyla dikkat çeker. Bu enerjilerini temizlik konusunda da kullanmaya heveslidirler. Ancak sabit bir rutine bağlı kalmak Koç’un doğasına pek uymaz. Çoğu zaman temizlik işine başlarlar, hatta bir kısmını hallederler, fakat kolayca dikkatleri dağılır ya da ilgilerini kaybederler. Sonuç olarak temizlik yarım kalabilir.

TEMİZLİKTE TİTİZ OLAN BURÇLAR DA VAR

Her burcun ev düzenine bakışı farklı olsa da temizlik konusunda oldukça titiz davranan burçlar da mevcut. Başak ve Oğlak burçları, detaylara verdikleri önemle temizliği yaşam biçimi haline getirirken, Yengeç burcu da sevdiklerinin sağlığına verdiği önem doğrultusunda evinde hijyene büyük özen gösteriyor.