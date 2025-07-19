Ne Tesla Ne Togg Ne BYD! En İyi Otomobiller Listesi Değişti, O Marka Ödüle Doymadı

Skoda CEO’su Klaus Zellmer, kazandıkları ödülün sadece bir başarı değil, bir dönüşümün sembolü olduğunu belirtti. Zellmer şu değerlendirmeyi yaptı:

“Elroq’un aldığı bu unvan, sadece teknik yeterliliğimizin değil, kullanıcıyı merkeze alan tasarım ve sürdürülebilirlik vizyonumuzun da bir göstergesi. Mühendislik ekibimiz ve tasarım kadromuzun ortaya koyduğu vizyon sayesinde bu noktaya ulaştık.”