Ne Tesla Ne Togg Ne BYD! En İyi Otomobiller Listesi Değişti, O Marka Ödüle Doymadı
Elektrikli otomobil piyasasında her yıl daha da kızışan rekabette bu kez sürpriz bir marka zirveye çıktı. 2025 yılı itibarıyla "Yılın Otomobili" unvanı, beklenmedik bir şekilde Tesla ya da BYD'ye değil, Avrupa merkezli bir markaya gitti. Çek üretici Skoda, tamamen elektrikli SUV modeli Elroq ile sektörün en prestijli ödülünü alarak dikkatleri üzerine çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Orta segmentte konumlandırılan Skoda Elroq, %100 elektrikli altyapısı ve 580 kilometrelik etkileyici menziliyle hem şehir içi hem de uzun yol sürüşlerinde fark yaratıyor. Modern çizgileri, sade ama güçlü dış tasarımı ve geniş iç hacmiyle kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılayan model, gelişmiş sürücü destek sistemleriyle de güvenlik ve sürüş kolaylığında öne çıkıyor.
ELROQ'UN ÖZELLİKLERİ NELER?
Tamamen elektrikli motor sistemi
Tek şarjla 580 kilometreye kadar menzil
Ferah ve konforlu iç tasarım
Minimalist ama modern dış görünüm
Yeni nesil sürüş destek teknolojileri
2025'TE BİRÇOK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU
2025 yılı, sadece Elroq’un değil, Skoda markasının genel performansı açısından da parlak geçti. Marka, farklı segmentlerde geliştirdiği modellerle prestijli ödüller kazandı:
Octavia: Yılın Aile Otomobili
Superb: En İyi Station Wagon
Kodiaq: Yılın Büyük SUV’u
Skoda CEO’su Klaus Zellmer, kazandıkları ödülün sadece bir başarı değil, bir dönüşümün sembolü olduğunu belirtti. Zellmer şu değerlendirmeyi yaptı:
“Elroq’un aldığı bu unvan, sadece teknik yeterliliğimizin değil, kullanıcıyı merkeze alan tasarım ve sürdürülebilirlik vizyonumuzun da bir göstergesi. Mühendislik ekibimiz ve tasarım kadromuzun ortaya koyduğu vizyon sayesinde bu noktaya ulaştık.”
SON 5 YILA ELEKTRİKLİLER DAMGASINI VURDU
Elektrikli araçların yükselişi sadece bu yılın değil, son yılların da ortak paydası oldu. İşte son beş yılın “Yılın Otomobili” ödülünü kazanan modeller:
2021: Hyundai Ioniq 5
2022: Nissan Ariya
2023: Hyundai Kona EV
2024: Citroën e-C3
2025: Skoda Elroq