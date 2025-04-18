Dünyada Sadece 18 Tane Bulunuyor, Tek Ağaçtan 40 Farklı Meyve Çıkıyor! Gören Şaşıp Kalıyor

Projenin yaratıcısı, Syracuse Üniversitesi’nde görev yapan sanat profesörü ve heykeltıraş Sam Van Aken. 2008 yılında başladığı çalışmalarda bilimsel teknikleri sanatsal formlarla birleştiren Aken, farklı meyve ağaçlarının dallarını birbirine aşılayarak sıra dışı bir bitki formu oluşturdu. Sanatçının yaklaşımı yalnızca tarımsal değil, aynı zamanda görsel bir heykel anlayışını da içeriyor. Aken’e göre bu ağaçlar, hem biyolojik çeşitliliği koruyor hem de doğayla kurulan sanatsal bir bağı temsil ediyor.

GÖRSEL BİR ŞÖLEN SUNUYOR

Polikarpik ağaçlar, özellikle ilkbahar aylarında adeta bir çiçek festivaline dönüşüyor. Her biri farklı ağaç türlerinden geldiği için dallar farklı dönemlerde çiçek açıyor. Yaz sonunda ise ağaç gövdesi boyunca onlarca farklı meyve aynı anda olgunlaşıyor. Renk ve biçim çeşitliliği, ağaçları hem estetik hem de tarımsal anlamda dikkat çekici kılıyor.

DÜNYADA SAYILARI OLDUKÇA AZ

Bugüne kadar dünyada yalnızca 18 polikarpik ağaç üretildi. Bu ağaçların yedisi New York’ta, altısı Maine eyaletinde yer alıyor. İlk ağaç ise hâlâ Syracuse Üniversitesi kampüsünde yaşamını sürdürüyor. 2024 yılında Illinois, Michigan ve Kaliforniya eyaletlerine üç yeni ağaç daha dikildi.

AŞILAMA YÖNTEMİYLE OLUŞTURULUYOR

Bu çok meyveli ağaçların üretiminde kullanılan yöntem, teknik bilgi gerektirse de oldukça hassas bir işlem. Aken, çocukluğunu geçirdiği Pensilvanya’daki çiftlikte geliştirdiği yöntemde, meyve ağaçlarının tomurcuk içeren bir dalını alarak, en az üç yıllık başka bir ağaca dikkatle aşılıyor. Uyumlu damar yapıları sağlandıktan sonra parçalar elektrik bandıyla sabitleniyor. Ağaçlar zamanla ortak bir damar sistemini paylaşıyor ve büyümeye devam ediyor.

CANLI BİR HEYKEL GİBİ

Sam Van Aken’in yaklaşımında bu ağaçlar yalnızca meyve veren canlılar değil; aynı zamanda şekli, rengi ve formuyla yönlendirilebilen, yaşayan sanat eserleri olarak değerlendiriliyor. Polikarpik ağaçlar, doğayla sanatın kesiştiği nadir örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi