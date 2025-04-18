Selçuk Geçer: Yeni Rekora Hazır Olun

“ALTIN 5 BİN LİRAYA, DOLAR 100 TL’YE GİDEBİLİR”

Selçuk Geçer, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede yatırımcılara seslendi. Gram altının 5 bin liraya ulaşmasının artık yalnızca zaman meselesi olduğunu savunan Geçer, döviz kurunda ise daha sert bir tablo çizdi. Türkiye’de siyasi ve ekonomik belirsizliklerin etkili olduğuna dikkat çeken Geçer, dolar kurunun 60, 70 TL’ye çıkabileceğini, kontrolsüz bir senaryoda ise 100 TL’nin üzerine çıkmasının mümkün olduğunu dile getirdi.