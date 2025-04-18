Selçuk Geçer: Yeni Rekora Hazır Olun
Ekonomideki belirsizlik ve dalgalı seyir devam ederken, finans uzmanı Selçuk Geçer'den çarpıcı açıklamalar geldi. Yatırımcıları dikkatli olmaya çağıran Geçer, gram altın fiyatlarının 5 bin liraya, dolar kurunun ise 100 TL seviyesine doğru yükselebileceği uyarısında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Son haftalarda altın fiyatlarında görülen hızlı yükseliş, yatırımcıların ilgisini yeniden bu alana çevirdi. Özellikle Kapalıçarşı piyasasında gram altın, kısa sürede 3.900 TL seviyelerinden 4.155 TL bandına ulaştı. Piyasa analistlerine göre bu artışta, iç piyasada artan enflasyonist baskılar ve küresel düzeyde güvenli liman arayışı etkili oluyor.
DOLAR KURUNDA YÜKSEK SEVİYELER GÜNDEMDE
Döviz piyasalarında da hareketlilik dikkat çekiyor. Güncel verilere göre dolar/TL kuru 38,13 seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcıların gözü ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bugün açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. Politika faizinin önceki toplantıda yüzde 42,5’e çıkarılmasının ardından bu kez sabit bırakılması bekleniyor.
“ALTIN 5 BİN LİRAYA, DOLAR 100 TL’YE GİDEBİLİR”
Selçuk Geçer, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede yatırımcılara seslendi. Gram altının 5 bin liraya ulaşmasının artık yalnızca zaman meselesi olduğunu savunan Geçer, döviz kurunda ise daha sert bir tablo çizdi. Türkiye’de siyasi ve ekonomik belirsizliklerin etkili olduğuna dikkat çeken Geçer, dolar kurunun 60, 70 TL’ye çıkabileceğini, kontrolsüz bir senaryoda ise 100 TL’nin üzerine çıkmasının mümkün olduğunu dile getirdi.
MERKEZ BANKASI KARARI KRİTİK ROL OYNAYACAK
Piyasaların yakından izlediği faiz kararı, altın ve döviz fiyatlarında yön belirleyici olacak. Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutması beklenirken, enflasyonla mücadeleye ilişkin verilecek mesajlar yatırımcılar açısından önem taşıyor.
YATIRIMCILAR TEMKİNLİ HAREKET ETMELİ
Uzmanlar, piyasalardaki ani dalgalanmaların yatırımcılar açısından risk oluşturduğuna dikkat çekiyor. Hem kısa vadeli pozisyon alanların hem de uzun vadede güvenli liman arayanların gelişmeleri yakından izlemesi gerektiği vurgulanıyor. Finans çevreleri, belirsizliğin sürdüğü bu süreçte panik yerine temkinli adımlar atılmasını öneriyor.