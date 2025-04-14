Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı
Mart 2025'e ait mobil uygulama indirme verileri dijital dünyada dikkat çekici bir değişimi ortaya koydu. Appfigures tarafından açıklanan son listeye göre, uzun süredir zirveyi paylaşan Instagram ve TikTok, bu kez tahtı ChatGPT’ye kaptırdı. Yapay zekâ tabanlı uygulama, Mart ayında en çok indirilen mobil uygulama olarak kayıtlara geçti.
Appfigures’in analizine göre, ChatGPT uygulaması Mart ayında dünya genelinde 46 milyon kez indirildi. Aynı dönemde Instagram da 46 milyon indirme sayısına ulaştı ancak sıralamada ikinci sırada yer aldı. TikTok ise 45 milyon indirme ile üçüncü sıraya geriledi.
SOSYAL MEDYA DEVLERİ YERİNİ YAPAY ZEKAYA BIRAKIYOR
Uzun süredir sosyal medya uygulamaları listenin ilk sıralarını domine ederken, bu kez yapay zekâ destekli içerik üretim ve sohbet uygulaması ChatGPT’nin öne çıkması, kullanıcı tercihlerinde yaşanan değişimi gözler önüne serdi. Bu gelişme, dijital platformlarda yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği yönünde yorumlara neden oldu.
MART 2025’İN EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMALARI
ChatGPT: 46 milyon
Instagram: 46 milyon
TikTok: 45 milyon
Facebook: 36 milyon
WhatsApp: 35 milyon
Temu: 32 milyon
Capcut: 27 milyon
Telegram: 25 milyon
Snapchat: 23 milyon
Threads: 23 milyon
UYGULAMA TERCİHLERİ DİNAMİK BİR DÖNÜŞÜM YAŞIYOR
Açıklanan liste, mobil kullanıcı alışkanlıklarının hızla değiştiğini ve sosyal medya dışındaki alternatif uygulamalara yönelimin arttığını da ortaya koydu. Özellikle üretken yapay zekâ alanındaki ilerlemeler, dijital platformlarda yeni eğilimleri beraberinde getiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi