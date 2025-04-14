Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı

Mart 2025'e ait mobil uygulama indirme verileri dijital dünyada dikkat çekici bir değişimi ortaya koydu. Appfigures tarafından açıklanan son listeye göre, uzun süredir zirveyi paylaşan Instagram ve TikTok, bu kez tahtı ChatGPT’ye kaptırdı. Yapay zekâ tabanlı uygulama, Mart ayında en çok indirilen mobil uygulama olarak kayıtlara geçti.

Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı

Appfigures’in analizine göre, ChatGPT uygulaması Mart ayında dünya genelinde 46 milyon kez indirildi. Aynı dönemde Instagram da 46 milyon indirme sayısına ulaştı ancak sıralamada ikinci sırada yer aldı. TikTok ise 45 milyon indirme ile üçüncü sıraya geriledi.

SOSYAL MEDYA DEVLERİ YERİNİ YAPAY ZEKAYA BIRAKIYOR

Uzun süredir sosyal medya uygulamaları listenin ilk sıralarını domine ederken, bu kez yapay zekâ destekli içerik üretim ve sohbet uygulaması ChatGPT’nin öne çıkması, kullanıcı tercihlerinde yaşanan değişimi gözler önüne serdi. Bu gelişme, dijital platformlarda yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği yönünde yorumlara neden oldu.

Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı - Resim : 1

MART 2025’İN EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMALARI

ChatGPT: 46 milyon

Instagram: 46 milyon

TikTok: 45 milyon

Facebook: 36 milyon

WhatsApp: 35 milyon

Temu: 32 milyon

Capcut: 27 milyon

Telegram: 25 milyon

Snapchat: 23 milyon

Threads: 23 milyon

UYGULAMA TERCİHLERİ DİNAMİK BİR DÖNÜŞÜM YAŞIYOR

Açıklanan liste, mobil kullanıcı alışkanlıklarının hızla değiştiğini ve sosyal medya dışındaki alternatif uygulamalara yönelimin arttığını da ortaya koydu. Özellikle üretken yapay zekâ alanındaki ilerlemeler, dijital platformlarda yeni eğilimleri beraberinde getiriyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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