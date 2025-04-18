Milli Emlak 52 Bin Liraya Arsa Satıyor! Çabuk Davranan Tapuyu Alır

YATIRIMCIYA VE EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENE FIRSAT

Kendi evini inşa etmek isteyenler ya da düşük bütçeyle arsa yatırımı yapmak isteyenler için fırsat niteliği taşıyan satış, bölgedeki konut ihtiyacına da katkı sunacak.