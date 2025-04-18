Milli Emlak 52 Bin Liraya Arsa Satıyor! Çabuk Davranan Tapuyu Alır
Ev sahibi olmayı planlayanlar için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yer alan Hazine’ye ait bir taşınmazı 52 bin TL bedelle satışa sunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Satışa çıkarılan taşınmazın yüzölçümü 28 metrekare olarak açıklandı. Arsanın tahmini satış bedeli 52 bin TL olurken, ihaleye katılmak isteyenlerden 15 bin 600 TL teminat alınacak.
İHALE TARİHİ VE SAATİ NETLEŞTİ
Konut arsasına yönelik ihale, 7 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Beypazarı Milli Emlak Şefliği tarafından düzenlenecek olan ihale, saat 10.45’te başlayacak.
İlgilenen vatandaşların belirlenen teminat tutarını yatırarak tekliflerini sunmaları gerekiyor.
YATIRIMCIYA VE EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENE FIRSAT
Kendi evini inşa etmek isteyenler ya da düşük bütçeyle arsa yatırımı yapmak isteyenler için fırsat niteliği taşıyan satış, bölgedeki konut ihtiyacına da katkı sunacak.