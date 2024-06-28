Devlet desteği alarak üretti. İlk hasat sonrasında tüm masrafları çıkardı

Devlet desteği alarak üretim yapanların sayısı artıyor. Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre; Kozan ilçesine bağlı kırsaldaki Bucak Mahallesi’nde mantar üretimi yapan 31 yaşındaki Soylu, liseden mezun olunca Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Mantarcılık Programı'na kaydını yaptırdı. Soylu, 2013’te mezun olduğunda evinin bahçesinde kültür mantarı üretimine başladı.

İlk yıllarda istediği verimi alamayan Soylu, üretime ara verip birkaç yıl Antalya'da mantar seralarında çalıştı.

DEVLETTEN DESTEK ALDI

Soylu, mantar yetiştiriciliğiyle ilgili tecrübe kazanarak 2018'de yeniden memleketine dönerek üretime başladı. Kültür mantarında yılda yaklaşık 1 ton ürün alan Soylu, kapasitesini artırmak için 2022 yılında Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla Uzman Eller Projesi'ne başvurdu.

Aldığı hibeyle işlerini geliştiren Soylu, 2 ton kapasiteli istiridye mantarı serası da kurdu.

Soylu, AA muhabirine, sosyal medyada gördüğü Uzman Eller Projesi'nden yararlanabilmek için hazırladığı projenin kabul edildiğini söyledi.

Üretimi artırmak için çalıştığını anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Bakanlıktan genç girişimciler için bu tür projelerin devam etmesini bekliyoruz. Önümüzdeki dönemler için kapasite artırımımız devam edecek. Kültür mantarına başladığımız dönemde üretim 1 tondu, onu 2 tona çıkardık. İstiridye mantarında da 3 tonu hedefleyerek kapasitemizi artıracağız."

Soylu, yetiştirdiği kültür mantarının kilogramını 90, istiridye çeşidini ise 120 liradan sattığını söyledi.

İstiridye mantarının faydaları neler?

İstiridye mantarı, sağlığa birçok faydası olan besleyici bir mantar türüdür. İçerdiği yüksek miktarda protein, lif, vitamin ve mineral sayesinde vücut için oldukça faydalıdır. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur ve antioksidan özellikleri sayesinde hücreleri korur. Ayrıca, sindirim sistemini düzenler, kolesterol seviyelerini dengeleyebilir ve kan şekerini kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir. İstiridye mantarı aynı zamanda kilo kontrolüne de yardımcı olabilir ve kemik sağlığını destekleyebilir. Tüm bu faydalarıyla düzenli olarak tüketildiğinde sağlıklı bir yaşam için önemli bir besin kaynağı olabilir.