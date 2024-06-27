Bir firmadan daha kötü haber! Ünlü otomotiv devi iflas başvurusu yaptı

Firma, uzun yıllardır otomotiv sektöründe önemli bir oyuncu olarak yer almaktaydı. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar ve sektördeki değişimler, şirketi iflas noktasına getirdi.

Pandemi sonrasında ABD'de ekonomi bir türlü düzelmedi. Yaşanan bu zorlu ekonomik şartlar içinde şirketler maliyetlerini karşılayamaz hale gelerek ya küçülmeye ya da iflas başvurusunda bulunmaya mecbur kalıyor.

Bu sefer ki iflas başvurusunda bulunan şirket ünlü otomotiv devi oldu. ABD merkezli olan kamyon üreticisi Lordstown Motors, Foxconn ile anlaşamayınca iflas başvurusunda bulundu.

Kamusonhaber.com.tr'deki habere göre; Şirket, Tayvanlı elektronik devinin yatırım taahhütlerine uygun olmayan davranışlar gösterdiğini ve gerekli olan şartlara uymadığı konusunda iddia da bulunarak 170 milyon dolarlık yatırım anlaşmasına uymadığını ve dolandırıcılık yaptığını öne sürdü.

Foxconn, Lordstow Motors’a 52,7 milyon dolarlık yatırım yapmıştı ancak şirketin beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle yapmış olduğu yatırımları geri çekti. Bu durum ise doğrudan şirketin iflas sürecine girmesine neden oldu.

LORDSTOWN, FOXCONN’U DOLANDIRICILIKLA SUÇLANDI

Lordstown Motors, Foxconn’u dolandırıcılıkla suçluyor ve iflas başvurusunda bulunarak kendini satışa çıkardı. Şirketin yaşadığı mali sorunlar ve Foxconn ile yaşadığı bu olumsuzluklar nedeniyle geleceğinin nasıl bir hal alacağı belirsizliğini koruyor.

ELEKTRİK ARACININ GELECEĞİ NEDENİYLE BİRÇOK YATIRIMCI ENDİŞELİ

Lordstown Motors'un iflas sürecine girmesi, elektrikli araç endüstrisindeki belirsizlikleri artırıyor. Şirketin yaşadığı zorluklar, sektördeki diğer şirketleri de etkileyebilir ve otomotiv piyasasının geleceğine dair endişelerin yaşanmasına büyük bir ihtimal veriyor.