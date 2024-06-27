Ağlayarak her istediğini yaptıran en toksik 3 burç! Onlarla uzun bir ilişki çok zor...

Astroloji, birçok insanın hayatında önemli bir rol oynar. Burçların kişilik üzerindeki etkileri konusunda birçok kişi farklı düşünse de, bazı burçların toksik ilişki dinamikleri konusunda genel bir kanı vardır. İşte ağlayarak her istediğini yaptıran en toksik 3 burç!

YAY BURCU

Yay, her zaman keşfetme arzusuyla ve geniş bilgi birikimiyle herkesin ilgisini çekiyor olsa da aslında güvenilmez kişilerdir. Taşınmanıza veya büyük bir yaşam olayını kutlamanıza yardım etmelerini beklemeyin. Yay, zamanı konusunda çok bencildir. Şans eseri ortaya çıkarlarsa, onlarla yapmak istediğiniz şey için zamanı olduğundan ve ilgi odağı olacağından emin olmadan planınızı kabul etmeleri mümkün değildir.

Eğer ilgi görmedikleri bir ortama girerlerse ya da çevrelerinde birinin daha çok ilgi çektiğini düşünürlerse kıskançlıkları ortaya çıkar. Bu nedenle Yay, etraflarındakilerden daha ilginç, yetenekli ve havalı olduklarını kanıtlama ihtiyacı duyar. Her şeyin onların istediği şekilde olması için ellerinden geleni yapacakları gibi ilgi odağı olmaktan da asla vazgeçmezler.

KOÇ BURCU

Cesur, küstah ve keyifli, bir Koç burcunun yanındayken bol bol eğlenebilirsiniz. Ancak, bu burçlar ortamda bir rekabet algılarsa tüm eğlenceyi bozabilir. Koç, yaptıkları her şeyde en iyi olmaktan gurur duyar. Mars tarafından yönetilen bu alıngan ateş burcu, sert konuşmada usta olsa da, ancak konu özür dilemeye geldiğinde oldukça yavaştır.

Arkadaşlarından, sevgililerinden ve aile üyelerinden sonsuz hayranlık beklerler. Hangi durumda olurlarsa olsunlar, Koç tüm gözlerin üzerlerinde olmasını ister. Ve eğer bir grup içindeki konumları konusunda kendilerini güvensiz hissederlerse, güç dengesini kendi lehlerine çevirmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Her istediklerini yaptırmak için yapmayacakları şey yoktur.

OĞLAK BURCU

Kararlı ve pratik olarak bilinen Oğlak burçları en çalışkan burçlardan biridir. Ancak Oğlaklar, işler yolunda gitmediğinde inatçı oldukları gibi ve duygusal olarak da soğuk davranır. Bu hırslı burç, rakiplerini önemsiz hissettirmek için ağırlığını ortaya koymaktan korkmaz. Acımasız olabilirler ve kendilerine meydan okunduğunu hissederlerse sözleriyle sizi yerle bir ederler.



Yani, bir şeyi yanlış yapıyorsanız, Oğlaklar farkında olmanız için ellerinden geleni yaparlar. Şişirilmiş üstünlük duyguları, talepkar davranışlara ve hatalı olduklarını kabul edememelerine yol açabilir. Bu burçtakiler size istediklerini yaptırmak için çeşitli akıl oyunları oynayabilirler.



Kaynak: Sabah.com.tr, Gercekgundem.com