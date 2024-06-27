Emeklileri ilgilendiren duyuru... 6 ay boyunca Türkiye genelinde ücretsiz

Yüksek enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle ülke genelinde milyonlarca emekli geçim sıkıntısı yaşıyor. Kamusonhaber.com.tr'deki habere göre; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), enflasyon karşısında geçim sıkıntısı çeken emekliler için yeni önlemler alıyor. Türkiye genelinde geçerli olacak bu yeni düzenlemeyle birlikte, tüm emekliler 6 ay boyunca ücretsiz hizmet alabilecek.

EMEKLİLERE YÖNELİK YENİ ADIM

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), enflasyon karşısında mevcut maaşlarıyla geçinmekte zorlanan emeklilere destek olmak için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl başlatılan sağlık uygulamalarının süresi ve kapsamı, bayramdan sonra genişletilecek.

EMEKLİLER GEÇİM SIKINTISI ÇEKİYOR

Seçim öncesinde bekledikleri zamları alamayan emekliler, 10 bin lira seviyesindeki maaşlarıyla hayatta kalma mücadelesi veriyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile birlikte Türkiye'deki emekli sayısı 16 milyonu aşmış durumda. Ancak emeklilere Hazine'den ayrılan pay her geçen yıl azalıyor.

SGK'DAN FLAŞ DEĞİŞİKLİK

Mevcut emekli maaşlarıyla sosyal hayata katılmakta ve sağlık hizmetlerinden tam anlamıyla yararlanmakta zorlanan emekliler, tepkilerini dile getirmeye devam ediyor. SGK, bu duruma yanıt olarak, geçtiğimiz yılın sonlarında başlattığı uygulamalarda değişiklik yapmayı planlıyor.

Özellikle emeklilerin fiziksel sağlığını iyileştirmeye yönelik planların süresi uzatılacak ve sağlık çalışmalarının kapsamı genişletilecek. Bu adımlar, emekli vatandaşların daha iyi sağlık hizmetleri almasını ve yaşam kalitelerinin artmasını hedefliyor.

TÜRKİYE'NİN TAMAMINDA EMEKLİLERE ARTIK ÜCRETSİZ

Özellikle fizik tedavi gibi maliyetli tedavi türlerinde yaşanan talep yoğunluğunu azaltmak için, geçtiğimiz yıl kaplıca tedavileri Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alınmıştı. Bu düzenleme ile SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın tüm emekli vatandaşlar, Türkiye'nin 81 ilinde kaplıca hizmetlerinden ücretsiz faydalanabiliyor.

Deneme aşaması sona eren bu uygulama, bayram sonrası alınacak kararla emekliler için kalıcı hale getirilecek. Böylece emekliler, kaplıca hizmetlerinden sürekli olarak ücretsiz yararlanabilecekler.

ÜCRETSİZ KAPLICA HİZMETİNE BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kaplıca tesislerinde yaşanabilecek yoğunluğu yönetmek amacıyla yetkililer, hizmetin eksiksiz yürütülebilmesi için bazı şartlar koydu. Tüm masrafları SGK tarafından karşılanacak bu hizmetten yararlanmak için yapmanız gerekenler oldukça basit.

Herhangi bir sağlık kurumundan en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon ya da tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı hekim tarafından verilen sağlık kurulu raporu almak. Bu rapor, kaplıca hizmetinden faydalanabilmek için yeterli olacak.

REFAKATÇİLERE DE ÜCRETSİZ HİZMET SUNULACAK

Uygulama, ileri yaştaki emeklilerin yararlanabilmesi düşünülerek refakatçileri de kapsayacak şekilde düzenlendi. Böylece, refakatçilere de herhangi bir ücret yansıtılmayacak.

6 AYLIK BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

Alınan sağlık raporu doğrultusunda başvuru yapan emekliler, uygun bulunmaları halinde 6 ay boyunca ücretsiz kaplıca hizmeti alabilecekler. 6 ayın sonunda, tedavinin devam etmesi gerekiyorsa yeni bir rapor alınması gerekecek.