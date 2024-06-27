Yeni neslin hiç bilmediği lömbedek tatlısı... Bakın nasıl hazırlanıyor?

Neredeyse her evde bulunan malzemelerle yapılan ‘lömbedek tatlısı’ pratik bir şekilde hazırlanan tatlılar arasında yer alıyor. Peki ‘lömbedek tatlısı’ nasıl yapılır? İşte ‘lömbedek tatlısı’ tarifiyle ilgili tüm detaylar

Son Güncelleme:
Yeni neslin hiç bilmediği lömbedek tatlısı... Bakın nasıl hazırlanıyor?

Evde bulunan basit malzemelerle hazırlanan "lömbedek tatlısı", pratik ve lezzetli bir seçenek olabilir. Misafirlerinize ikram etmek veya özel günlerde sevdiklerinize sunmak için bu tarifi deneyebilirsiniz.

Türk mutfağının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alan "lömbedek tatlısı", pratik malzemelerle kolayca hazırlanabilen bir lezzet alternatifi sunuyor. Evde bulunan temel malzemelerle kısa sürede hazırlanabilen bu tatlı, misafirlerinize veya ailenize sunabileceğiniz harika bir seçenek olabilir. İşte "lömbedek tatlısı" tarifiyle ilgili detaylar:

Yeni neslin hiç bilmediği lömbedek tatlısı... Bakın nasıl hazırlanıyor? - Resim : 1

Malzemeler

2 yumurta
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı yoğurt
1 paket vanilya
2 paket kabartma tozu
4 su bardağı un

Şerbet için;

4 su bardağı toz şeker
4, 5 su bardağı su

Üzeri için

Kaymak, fıstık, Hindistan cevizi vs.

NASIL YAPILIR?

Bir kapta un ve kabartma tozu hariç tüm malzemeleri karıştırıp yavaş yavaş unu ilave edin.

Unla birlikte kabartma tozu da katın.

Yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler yapıp yuvarlayın ve fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.

Şerbet için şekeri suyun içinde kaynatmadan eritin.

Pişen tatlıyı fırından çıkar çıkmaz hepsinin üzerine kepçe ile şerbeti gezdirin ve tekrar fırına sürün.

5 dakika daha fırında tutun ve çıkardıktan sonra soğumaya bırakın.

PÜF NOKTALARI


- Şerbet ölçüsü bu tarif için tam, fazla gelmiyor, hepsini sünger gibi çekiyor. Bu nedenle hepsini dökmekten çekinmeyin. Bu ölçüler ile 30 adet tatlı çıkıyor.
İsteğe göre yarım ölçüyle de yapabilirsiniz.

-Lömbedek tatlısını hazırlarken çok kabardığı için aralıklı dizin ve bezeleri fazla büyük yapmayın.

-Tamamen soğuduktan sonra üzerine kaymak, fıstık içi veya Hindistan cevizi ile süsleyip servis edebilirsiniz.

Fotoğraflar: Youtube.com

Son Güncelleme:
En büyüleyici 4 burç! Onların sizi sözleriyle kandırmasına izin vermemelisiniz En büyüleyici 4 burç! Onların sizi sözleriyle kandırmasına izin vermemelisiniz
Urfa sahneleriyle başlayacak olan Sandık Kokusu’nda bir veda daha Urfa sahneleriyle başlayacak olan Sandık Kokusu’nda bir veda daha
Sandık Kokusu dizisinde değişim fırtınası. Bir isim daha ekibe veda etti Sandık Kokusu dizisinde değişim fırtınası. Bir isim daha ekibe veda etti
Emeklileri ilgilendiren duyuru... 6 ay boyunca Türkiye genelinde ücretsiz Emeklileri ilgilendiren duyuru... 6 ay boyunca Türkiye genelinde ücretsiz
ÇOK OKUNANLAR
Gazetemizin yeni genel yayın yönetmeni Seyhan Avşar oldu Gazetemizin yeni genel yayın yönetmeni Seyhan Avşar oldu
Yeni bir televizyon kanalı geliyor Yeni bir televizyon kanalı geliyor
Sinan Ateş davasına sayılı günler kala… Kilit isimden ani çıkış Sinan Ateş davasına sayılı günler kala açıklama geldi
Tıbbı sekreter, daire başkanlığına atanmıştı... Ticaret Bakanlığı'ndan gündeme oturan atamaya ilişkin açıklama! Ticaret Bakanlığı'ndan gündeme oturan atamaya ilişkin açıklama!
Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ ameliyat oldu Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ ameliyat oldu